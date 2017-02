Hockey : Les Lynx M13 de l'EJM remportent une victoire convaincante de 6-1

Les Lynx M13 de l'École Jésus-Marie (EJM) de Beauceville ont remporté la victoire contre une des meilleures formations dimanche dernier.​

L'équipe de Raymond Delarosbil a d'abord affronté l’équipe du Séminaire St-Joseph de Trois-Rivières le 23 février à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Les Lynx ont subi un revers de 6-3 contre cette équipe. Nykolas Mendez-Roy s'est démarqué avec un but et une passe lors de ce match.

Les Lynx M13 ont ensuite joué contre l'équipe du Collège Clarétain de Victoriaville le 26 février. Ils sont sortis gagnants de cette rencontre avec une victoire de 6-1. Le gardien de but Mathis Bouchard ainsi que l'attaquant Fabrice Fortin ont fait une énorme différence quant au dénouement de ce match. Fortin a compté deux buts, en plus du but vainqueur. Rappelons que l'équipe de Victoriaville est deuxième de sa section.

Le dernier match de la saison aura lieu à Lévis contre la Polyvalente de l'Ancienne-Lorette.

Lynx M15

L’équipe de Steve Gosselin, les Lynx M15, a essuyé une défaite de 3-0 à l’aréna de Saint-Cyrille le vendredi 24 février dernier. Les adversaires des Lynx étaient les joueurs du Séminaire St-Joseph.

Enfin, les Lynx M15 ont affronté l'équipe du Collège de Lévis le dimanche 26 février. Ils ont gagné les honneurs avec une victoire de 3-1. Jonathan Beaudoin-Drouin a marqué un but et Chad Provençal, deux. Le gardien de but Xavier Samuel à quant à lui repoussé 20 tirs durant le match.

L'entraîneur Steve Gosselin est confiant de terminer la saison sur une note positive afin d'être prêt pour les séries.

Le prochain match des Lynx M15 aura lieu le 11 mars à Lévis. Les Beaucerons se mesureront contre le Collège de Lévis.