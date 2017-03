Junior AA : le Cléri sport éliminé en trois rencontres

Le Cléri sport de Saint-Georges a été éliminé en trois rencontres par le V Boutin de Plessisville dans la Ligue de hockey junior AA de Chaudière-Appalaches.

Les Georgiens se sont inclinés lors de la première partie par la marque de 3 à 2. Félix Villeneuve avait ouvert la marque pour les troupes de Stéphane Poulin, mais les locaux ont profité d'un avantage numérique pour créer l'égalité. Quelques erreurs de Saint-Georges ont fait en sorte que Plessisville prend une avance de deux buts après une période.

Le Cléri a ajusté son jeu lors du second engagement, mais le V Boutin a résisté. La marque est demeurée 3 à 2 après 40 minutes de jeu. Un avantage numérique a permis à Saint-Georges de se rapprocher à un seul but de son adversaire, mais l'équipe n'a pu créer l'égalité avant la fin de la partie.

Après cette rencontre, l'entraîneur Stéphane Poulin croyait toujours aux chances de son équipe de remporter la série. « On a mis beaucoup de pression. On a apporté les ajustements nécessaires et, en deuxième et troisième période, dans le fond, on les a menés 1 à 0. Je n'ai pas l'impression que Plessisville peut jouer du meilleur hockey que ce soir, mais nous oui. De toute façon, l'objectif demeure, soit de gagner demain et de gagner un match chez eux en fin de semaine et on le fera dimanche. Je suis convaincu que malgré leur victoire, on les a rendus nerveux », a-t-il déclaré.

Match 2

La deuxième partie ne s'est pas déroulée comme prévu pour le Cléri sport qui tirait de l'arrière 5 à 0 en fin de deuxième période. Cependant, le capitaine Olivier Bégin-Cyr a marqué un but en avantage numérique et Nickolas Morin en a ajouté un deuxième au tableau, ce qui portait la marque à 5-2 après deux périodes.

Saint-Georges a amorcé le dernier tiers avec le couteau entre les dents, marquant deux buts rapides. L'écart n'était que d'un but. Par la suite, les deux équipes ont inscrit trois buts en moins de 90 secondes. D'abord, le V Boutin a repris une avance de deux filets avant de voir Saint-Georges réduire de nouveau l'écart. Les visiteurs ont ensuite compté à nouveau. C'était alors 7-5. Vincent Drouin a redonné espoirs au Cléri alors qu'il restait un peu moins de cinq minutes, mais c'était trop peu trop tard. « Quand tu veux arriver à l'heure à l'ouvrage, tu dois mettre la sonnerie de ton cadran. On a travaillé seulement en troisième. Cependant, s'il y a un club qui peut revenir de l'arrière, c'est nous. Maintenant, ça appartient aux joueurs », a déclaré M. Poulin au terme de cette joute.

Match 3

Cette fois, le Cléri sport a commencé le match à temps prenant les devants 2-1 lors de la première période après que Plessisville ait marqué le premier but de la partie sur un jeu controversé. « La rondelle a touché le filet protecteur, mais les arbitres ne l'ont pas vu et ils n'ont pas arrêté le jeu », explique l'entraîneur du Cléri.

Celui-ci a ajouté à son avance en deuxième période, mais le V Boutin a profité de quelques erreurs et d'une largesse du gardien georgien pour prendre les devants 4 à 3. Malgré des attaques répétées en troisième, le Cléri n'a pu revenir de l'arrière et s'incline 6-3, mettant un terme à la saison de Saint-Georges.

Bien que déçu, l'entraîneur Poulin était en accord avec son homologue de Plessisville lors de la poignée de main : « Tous les matchs auraient pu aller d'un côté comme de l'autre. Cependant, je donne crédit à Plessisville. Je suis quand même fier de mes joueurs et ému de voir partir mon capitaine Olivier Bégin-Cyr, Félix Villeneuve et Jacob Veilleux, tous âgés de 21 ans. J'ai passé quatre saisons avec ces jeunes-là. Je les remercie pour leurs efforts, leur temps et je suis persuadé de leur réussite dans leur vie respective. Également, je veux remercier le gardien Kevin Lambert, 21 ans également, dont nous avons fait l'acquisition au cours de l'été. C'est une bonne personne et j'espère que son passage chez nous lui permettra de se réaliser. »

Le Cléri sport dressera un bilan de sa saison plus tard.