Trois joueuses de Tennis Beauce ont participé aux championnats provinciaux 14 et 18 ans

Le club de tennis de Saint-Georges, Tennis Beauce, a participé aux championnats provinciaux 14 et 18 ans qui se sont respectivement déroulés à Saguenay et sur l’Île des sœurs, à Montréal. AlexiAnn Drouin y a réalisé sa meilleure performance dans un championnat québécois.

Faisant partie du programme sports-études à la Polyvalente Veilleux de Saint-Joseph, la joueuse de Tennis Beauce, AlexiAnn Drouin, a terminé à la 6e place du classement à l’issue du championnat québécois 18 ans qui a eu lieu à Montréal.

Éliminée en quart de finale par la favorite Amélia Guèvremont, de Montréal, (3-6, 0-6), elle a démontré sa combativité en ½ finale consolation, où elle s’est imposée devant la championne canadienne 12 ans de Montréal, Annabelle Xu, par la marque de (6-3, 3-6, 7-6).

Au cours de la rencontre, elle est parvenue à sauver une balle de match en remportant le bris d’égalité (8-6). Elle s’est inclinée finalement face à Mireille Moreau, (2-6, 2-6) en finale consolation, à l’issue d’une rencontre de près de 2h.

Quant au championnat québécois 14 ans, qui s’est déroulé au Saguenay, les joueuses Rosalie Carrier-Dulac et Annabelle Williams y ont pris part pour terminer respectivement entre la 9e et 12e position et entre le 13e et 16e rang.

Organisation de la Coupe Boa-Franc/Mirage les 18, 19 et 20 février derniers

Tennis Beauce a accueilli, par ailleurs, la Coupe Boa-Franc/Mirage les 18, 19 et 20 février derniers dans le cadre du championnat québécois 16 ans, servant de qualification pour les championnats canadiens. Chez les filles, la finale a vu l’opposition des deux favorites de la compétition, Érica Di Battista et Sarah-Maude Fortin, défaite par la précédente par un score serré de (7-5, 7-6). Les deux joueuses ont gagné la compétition en double.

Chez les hommes, Alex-Antoine Marquis, de Saguenay, a remporté la première place devant Sébastien Collard, de Gatineau, par une marque de (5-7, 6-2, 6-3). Le perdant de la rencontre s’est consolé en remportant le tournoi de double avec Nicolas Ocana-Lavoie.