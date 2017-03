L'Ascalon féminin U15 A remporte la finale la LSQM

L’équipe féminine U15 A de l’Ascalon de Saint-Georges a remporté la finale de la Ligue de soccer Québec métropolitain en venant à bout des Diables rouges de Haute-Saint-Charles par la marque de 4 à 0 le samedi 25 février à Lévis.

Les Georgiennes ont rapidement pris les devants, menant 2-0 après la première mi-temps sur des buts de Catherine Busque et de Jessica Allaire. L’équipe a ensuite doublé son avance lors de la seconde moitié de jeu par l’entremise de Busque, son deuxième de la rencontre, et d’Anne-Frédérik Boisvert.

Les entraîneurs, Éric Prévost et Jean-Claude Gagné se sont dits très satisfaits du travail de leurs protégées qui ont terminé la saison au premier rang de la ligue. Selon M. Prévost, la priorité donnée au jeu collectif a été un élément déterminant, tel qu’il le souligne avec son conseil répété aux joueuses : « Ne joue pas pour être la meilleure de l’équipe, joue pour le meilleur de l’équipe. »

Dans le Senior A féminin, l’Ascalon a remporté ses deux matchs, le premier contre le Mistral Laurentien 7-3 et le second contre le Phénix des Rivières CSRQ 6-1. Marie-Claude Michaud-Manning a inscrit quatre buts dans la première rencontre tandis que Valérie Plamondon a marqué à deux reprises dans chacune des parties. Les autres marqueuses sont Marie-Pier Boudreault (2), Karolane Bourque (2) et Laurie Bourque.

La formation féminine U13 A a également remporté son match. Elle a vaincu le Mustang de Pont-Rouge par la marque de 4 à 1. Catherine Fortin (2), Meagan Gagné et Kaylann Rodrigue-Morin ont marqué.

Gala du Mérite sportif beauceron

Jérémy Gosselin, joueur de soccer U13 évoluant pour l’Ascalon Saint-Georges, a obtenu le Mérite sportif beauceron de la catégorie soccer lors du Gala se déroulant le 25 février dernier.

Le jeune joueur géorgien s’est particulièrement illustré lors de l’année 2016 en obtenant sa sélection au sein de la formation régionale de Chaudière-Appalaches participant aux Jeux du Québec. À noter également les nominations de Marc-Antoine Garneau, joueur U12M AA Ascalon et de l’équipe Senior M AA lors de l’événement.

Les dirigeants et membres de l’Association de soccer mineur de Saint-Georges (ASMSG) félicitent Jérémy, Marc-Antoine et les joueurs Senior M AA Ascalon pour cette reconnaissance sportive.

Développement d’un programme de soccer à l’école Mgr Fortier

En collaboration avec l’école Mgr Fortier, l’ASMSG a mis en place depuis ce mois de février, une activité destinée à faire découvrir le soccer chez les enfants du primaire. Dirigées par le directeur technique de l’Association, Alfred Picariello, ces activités se déroulent sous forme d’ateliers et de jeux reliés au soccer.

Inscriptions pour la saison estivale de soccer

Les séances d’inscription pour la prochaine saison estivale des équipes de soccer compétitives et locales/récréatives de l’ASMSG se déroulaient du 23 au 25 février. Ces séances ont connu un vif succès. Il est toujours possible de procéder à une inscription en ligne sur le site web de l’ASMSG via le lien http://www.ascalon.club.

Un rabais de 25 $ est appliqué sur toutes inscriptions complétées avant le 10 mars. Après cette date, le prix régulier sera appliqué.

Les activités proposées sont :

Académie printanière Ascalon : jeux et ateliers en lien avec le soccer pour développer la psychomotricité, les habiletés, la coordination et les aptitudes individuelles et collectives pour les enfants de 4 à 12 ans (début : mars 2017)

Mini-Ascalon : réservé aux enfants nés en 2009 ayant un intérêt et un potentiel à faire partie des équipes compétitives de l’Ascalon (début : mai 2017)

Soccer compétitif Ascalon : destiné aux joueuses/joueurs de soccer nés à partir de 2008 et désirant faire partie des équipes de soccer compétitives de l’Ascalon, catégories d’âge de U8 à U18 et Seniors (début avril 2017). Les camps de formation des équipes compétitives Ascalon se dérouleront après la semaine de la Relâche.

Soccer récréatif Ascalon : destiné aux joueuses et joueurs de soccer récréatif âgés de 4 ans à 16 ans. Les matchs de soccer récréatif se dérouleront les lundis et mercredis à raison de deux parties par semaine (une partie par semaine pour les U4) (début : mai 2017)

Plus d’informations sur les inscriptions et le déroulement de la saison estivale 2017 de l’Ascalon Saint-Georges disponibles en contactant Michel Garneau, directeur général de l’ASMSG par téléphone au 418-222-9016 ou par courriel à directeur.adm@ascalon.club.