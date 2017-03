Fin du 1er bloc des Jeux du Québec, la région fait mieux qu’en 2015

La délégation de la région Chaudière-Appalaches a conclu le premier bloc des Jeux du Québec d’Alma avec un total de 20 médailles, soit trois médailles supplémentaires par rapport à la Finale de 2015 pour les sports représentés. L’équipe de gymnastique a rapporté à elle seule cinq médailles d’or.

Pour cette 52e Finale des Jeux du Québec, se déroulant à Alma jusqu’au 4 mars prochain, la délégation de la Chaudière-Appalaches termine à la 3e place du classement des régions et à la 5e position dans celui des médailles. En plus des vingt médailles remportées par différents athlètes, soit trois de plus qu’en 2015, la région s’est vue décerner deux bannières d’esprit sportif en gymnastique et taekwondo, les deux disciplines qui ont obtenu les six médailles d’or actuelles de la délégation (cinq en gymnastique et une en taekwondo).

En tout, les compétiteurs de la région Chaudière-Appalaches ont remporté neuf médailles de bronze (deux en escrime, trois en patinage de vitesse, trois en ski de fond et une en taekwondo), cinq médailles d’argent (une en taekwondo, une en patinage de vitesse, deux en patinage artistique et une en gymnastique) et les six médailles d’or mentionnées plus haut. L’objectif est de parvenir à terminer dans le Top 8 des régions à l’issue du 2e bloc. Les 76 athlètes et 22 entraîneurs du 2e bloc de compétition sont arrivés hier en fin de journée.

Pour plus de précisions sur les résultats de la délégation, vous pouvez cliquer sur le lien suivant.