Le Club de patinage artistique de Saint-Éphrem fête son 40e anniversaire

Le Club de patinage artistique Les Sarcelles de Saint-Éphrem célèbre cette année son 40e anniversaire. Un spectacle de patinage pour souligner l'événement aura lieu le 12 mars prochain.

Il s'agit non seulement d'un Club de patinage artistique, mais aussi d'une école de patins. 600 jeunes y ont appris à patiner depuis 40 ans. Il faut également souligner le travail de Mme Charlyne Bureau qui a été présidente du Club pendant 35 ans.

Certains qui sont passés par le Club de Saint-Éphrem se sont démarqués au fil des années.

Marie-Josée Bonin a remporté la médaille d'or à la première compétition de danse du grand Beauport en 1994.

Frédérique Bertrand et Kelly-Ann Beaudoin ont participé aux Jeux du Québec à Alma en hockey féminin en février dernier.

Xavier Bolduc a été recruté dans la Ligue de Hockey Junior Majeur du Québec avec le Drakkar de Baie-Comeau.

Éric Bertrand est aujourd'hui capitaine du Cool FM de Saint-Georges.

L'entraîneuse en chef est Elizabeth Giguère-Lemieux, qui a débuté dès son tout jeune âge au Club. Elle a étudié dans le programme sports-études en patinage artistique pendant trois ans à la Seigneurie de Beauport et possède maintenant toutes les accréditations nécessaires pour enseigner et évaluer les patineurs et les patineuses.

Les trois autres entraîneuses actuelles en patinage artistique sont Carolann Drouin, Tracy Boucher et Josée Bolduc.

Le spectacle de patinage artistique pour souligner le 40e anniversaire du Club aura lieu le 12 mars prochain à 13 h 30 à l'aréna de Saint-Éphrem.

Rappelons que le Club de patinage artistique de Saint-Éphrem a été fondé en 1976 et que les cours étaient autrefois donnés sur la glace naturelle du stade.