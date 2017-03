La préinscription pour les équipes de hockey des Dragons est commencée

La période de préinscription au camp de sélection du nouveau programme de hockey scolaire des Dragons cadet et juvénile (RSEQ) est commencée.

Le camp se tiendra au Centre Lacroix-Dutil le lundi 10 avril de 18 h à 19 h 30 et le mardi 11 avril de 19 h à 21 h pour le juvénile, soit les jeunes qui seront en quatrième et cinquième secondaires en 2017-2018. Pour ce qui est du cadet, soit les deuxième et troisième secondaires en 2017-2018, les joueurs fouleront la glace le mercredi 12 avril et jeudi 13 avril de 19 h à 21 h.

Le document de préinscription est disponible sur le site de la polyvalente Saint-Georges (psg.csbe.qc.ca) ou sur la page Facebook de l’école. Il faut ensuite envoyer l’inscription au responsable en personne au secrétariat de la polyvalente, par télécopieur ou par courriel à l’adresse alain.bouchard@csbe.qc.ca.

L’établissement demande le retour du document de préinscription dans la semaine du 13 mars. Une copie du bulletin scolaire sera aussi demandée au plus tard le premier soir du camp de chaque catégorie.

D’autres détails quant à la suite du processus de sélection seront donnés sur place aux parents et aux élèves.