Quatre membres du Cool FM parmi les nominations des trophées individuels de la LNAH

Quatre membres de l'organisation du Cool FM font partie des nommés en vue de la remise des trophées dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) qui aura lieu à la fin de la saison.

La Ligue a également procédé à la refonte des noms des différents honneurs remis à l’exception des trophées Guy Lafleur, remis au meilleur pointeur, Maurice-Richard, remis au meilleur buteur, Jonathan-Delisle, remis au plus grand leader et Mario-Deguise, remis au joueur le plus utile en séries éliminatoires. De plus, une nouvelle récompense sera remise au directeur général de l’année, soit le trophée Gaston-Gagné.

Voici la liste des nommés :

Joueur le plus utile Marco Charpentier, Éperviers de Sorel-Tracy Hugo Carpentier, Marquis de Jonquière Christian Ouellet, Marquis de Jonquière



Meilleur défenseur

Matthew Medley, Assurancia de Thetford Mines Samuel Carrier, Éperviers de Sorel-Tracy Jonathan Paiement, Marquis de Jonquière



Meilleur gardien

Karel St-Laurent, Éperviers de Sorel-Tracy Adam Russo, Prédateurs de Laval Cédrick Desjardins, Marquis de Jonquière



Recrue offensive de l’année

Tommy Veilleux, Cool FM de Saint-Georges Christian Ouellet, Marquis de Jonquière



Recrue défensive de l’année

Derick Roy, 3L de Rivière-du-Loup Kévin Robert, Éperviers de Sorel-Tracy Nikita Kolesnikovs, Cool FM de Saint-Georges



Joueur le plus gentilhomme

Maxime Lecours, Assurancia de Thetford Mines Nicolas Corbeil, Blizzard de Trois-Rivières Stéphane Roy, Éperviers de Sorel-Tracy



Entraîneur de l’année

Serge Forcier, Éperviers de Sorel-Tracy Richard Martel, Marquis de Jonquière Dean Lygitsakos, Cool FM de Saint-Georges



Directeur général de l’année Richard Martel, Marquis de Jonquière Dean Lygitsakos, Cool FM de Saint-Georges Christian Deschênes, Épervier de Sorel-Tracy



Mentionnons que le trophée de la saison régulière appartient déjà aux Marquis de Jonquière. Quant aux Guy Lafleur et Maurice-Richard, il faudra attendre la fin de la saison avant de les remettre, alors que Jonathan Bellemare (Trois-Rivières) possède deux points d’avance sur Marco Charpentier (Sorel-Tracy) et que Nicolas Corbeil, meilleur buteur actuellement avec 27, s’est blessé et ratera les deux derniers matchs, ouvrant la porte à ses poursuivant, qui ont tous 25 buts, soit Christian Ouellet (Jonquière), Marco Charpentier (Sorel-Tracy) et Étienne Archambault (Rivière-du-Loup).

Quant à l’équipe d’étoiles, elle sera notamment composée du meilleur gardien, des deux meilleurs défenseurs ainsi que du joueur le plus utile à son équipe. Pour les deux autres postes vacants, la lutte se fera entre Jonathan Bellemare (Trois-Rivières), Kévin Cloutier (Saint-Georges) et Benoît Gratton (Jonquière) ainsi qu’entre Christian Ouellet (Jonquière), Hugo Carpentier (Jonquière) et Marco Charpentier (Sorel-Tracy).