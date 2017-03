Résumé de la 7e journée des Jeux du Québec à Alma

La 52e Finale des Jeux du Québec prend fin aujourd’hui à Alma. Au cours de la journée d’hier, la délégation de la région Chaudière-Appalaches n’a pas obtenu de médailles mais est parvenue à se classer dans le top 10 en haltérophilie, en judo par équipe et en ski alpin.

Suite à la victoire de la judoka Anne Garneau, seule médaille obtenue durant le 2e bloc de la compétition jusqu’à présent, la région Chaudière-Appalaches cumulait 7 médailles d’or, 5 d’argent et 9 de bronze. La journée d’hier ne lui a pas permis d’en remporter de nouvelles, même si la délégation est parvenue à figurer dans le top 10 de différents sports.

Les judokas Anne Garneau, de Lévis, Pénélope Labonté et Marie Jo Tremblay, de Saint-Charles-de-Bellechasse, ont terminé au cinquième rang de la compétition par équipe. Quant à l’athlète en haltérophilie Marie-Anne Tanguay, originaire de Saint-Gédéon, elle s’est classée à trois reprises dans le top 10 de trois catégories différentes : 58 kg arraché, 58 kg épaulé-jeté et 58 kg total épreuve.

En ski alpin, Philip Higgs, de Sainte-Marguerite, a gagné les 6e et 9e rangs dans les slaloms géants. Il prend part aujourd’hui au « super géant ». Malgré leur défaite 5-3 contre l’équipe du Centre-du-Québec, les joueurs de hockey masculins sont toujours dans la course et disputent aujourd’hui la finale pour la médaille de bronze contre l’équipe de Sud-Ouest.