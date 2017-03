Le Club Rendez-vous met en valeur l’activité physique pendant la relâche

Durant la semaine de relâche, les étudiants pourront bénéficier d’un accès gratuit aux pistes du Club Rendez-vous, dont la moitié sont encore praticables malgré les conditions météorologiques récentes.

Selon Martin Sirois, du Club Rendez-vous de Saint-Georges, « la moitié des sentiers sont praticables mais certaines portions sont glacées et doivent être utilisées avec prudence. Le club reste ouvert pour l’instant mais pourra être fermé si l’état des pistes se dégrade en fonction de la température. »

Pendant la période de relâche, sur présentation d’un justificatif, les étudiants pourront ainsi bénéficier gratuitement des pistes du club si les conditions de neige permettent l’ouverture des sentiers. Le coût de location d’équipement sera réduit de moitié pendant cette période.

Le Club Rendez-vous propose tous les jours aux skieurs de fond seize kilomètres de pistes de ski classique et six kilomètres de pas de patin. On peut facilement s’informer des conditions des sentiers sur la page Facebook du club.