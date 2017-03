Le Cool FM dispose des Éperviers de Sorel-Tracy par la marque de 4-3 en prolongation

Hier soir, au Centre sportif Lacroix-Dutil, le joueur Keven Cloutier a permis aux hockeyeurs de Saint-Georges de remporter la victoire face à Sorel-Tracy grâce à un but marqué en prolongation.

Les joueurs de Dean Lygitsakos menaient 2-1 face aux Éperviers à l’issue de la première période, au cours de laquelle Jonathan Laberge et le capitaine de l’équipe, Éric Bertrand, ont marqué chacun un but. En début de deuxième période, l’écart a même été augmenté à la 3e minute, grâce à un tir de Nicolas Blanchard.

L’avance des Beaucerons a été réduite suite au rebond de leurs adversaires qui sont parvenus à accentuer le suspense de la partie en marquant un but en avantage numérique à la 14e minute de la 2e période puis une minute avant la fin de la partie, grâce à Marco Charpentier, qui marquait là son 26e filet de la saison.

Le Cool FM s’en est finalement sorti après un but de Keven Cloutier marqué vers la 3e minute de la première prolongation. L’attaquant de 36 ans signait ainsi son 20e but de la saison et a permis à son équipe de conserver l’exclusivité du 3e rang au classement général, un point seulement devant l’Assurancia de Thetford.

Les hommes de Dean Lygitsakos disputeront leur dernier match ce soir à Jonquière. En cas de victoire, les Beaucerons s’assureront de l’avantage de la patinoire au premier tour des séries éliminatoires. En cas de revers, il faudra espérer une victoire de Trois-Rivière face à Thetford dimanche pour conserver l’avantage de la glace.