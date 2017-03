LHBBF : deux victoires de suite pour les Éperviers de Bellechasse contre Saint-Joseph

Les Éperviers de Bellechasse ont remporté les deux matchs de la fin de semaine contre les Justiciers de Saint-Joseph pour prendre les devants 2-1 dans la série.

À Saint-Joseph, vendredi, les Justiciers ont forcé la prolongation, mais les Éperviers de Bellechasse l’ont emporté 7 à 6. Tirant de l’arrière 4 à 3 après 40 minutes de jeu, les locaux ont enfilé deux buts dans les 12 premières minutes du troisième vingt, soit les filets de Maxime Cliche et Louis Vachon. Toutefois, Yannick Paré des Éperviers a inscrit deux buts sans réplique soit à 14:14 et 15:51 pour redonner les devants aux siens.

Avec une seconde à faire à la troisième, René-Dave Pelchat, des Justic,iers a enfilé l’aiguille pour forcer la tenue de la prolongation. Olivier Patry a cependant scellé l’issue de la rencontre à 1:53 de la première période de prolongation pour donner la victoire à Bellechasse qui crée l’égalité 1 à 1 dans la série.

Le lendemain à Saint-Charles, les Éperviers ont triomphé des Justiciers de Saint-Joseph par la marque de 10 à 7 dans un festival offensif. Tirant à nouveau de l’arrière par deux buts pour amorcer la troisième période, les Justiciers ont créé l’égalité 7 à 7 dans les cinq premières minutes de jeu en troisième par le biaisd'’Olivier Lafontaine et Denis Fecteau.

Toutefois, les Éperviers ont répliqué avec trois buts consécutifs soit ceux de Yoan Pinette à 9:30, Vincent Bargoné à 10:05 et Yannick Paré à 19:07. Olivier Patry a inscrit un tour du chapeau pour les Éperviers dans ce match. Les Bellechassois prennent les devants 2 à 1 dans cette série.

Les deux équipes s'affronteront de nouveau le vendredi 10 mars à Saint-Joseph dès 21 h 15 ainsi que le samedi 11 mars à Bellechasse à partir de 20 h.

Rappelons que Louis-Philippe Carrier des Éperviers de Bellechasse est sous le coup d’une suspension automatique de trois matchs pour son coup de bâton à René-Dave Pelchat de Saint-Joseph lors de la rencontre de vendredi. Le comité de discipline de la LHBBF étudiera la gravité du geste et évaluera la possibilité d'imposer au hockeyeur une suspension additionnelle. La direction de la LHBBF n'émettra aucun autre commentaire avant qu’elle ne statue sur le nombre de matchs de suspension définitif qui sera imposé au hockeyeur des Éperviers.

Lotbinière vs Saint-Éphrem

À Saint-Éphrem, samedi, le Danplex a eu besoin de la prolongation pour vaincre les Mercenaires de Lotbinière 5 à 4. Le Danplex a débuté le match sur les chapeaux de roue en inscrivant trois buts sans réplique dans les 12 premières minutes du match. Les Mercenaires ont cependant amorcé le ralliement en inscrivant deux buts en fin de première et deux autres au secondengagement,t dont le deuxième du match de CharlesBêty,y pour prendre les devants 4 à 3. Jonathan Fecteau du Danplex a ramené les deux clubs à la case départ à 14:09 en troisième. Finalement, c’est Michaël Vallerand, avec son deuxième du match, à 10:47 de la première période de prolongation qui a tranché pour donner la victoire à Saint-Éphrem. Le Danplex prend les devants 2 à 1 dans cette série.

À Saint-Gilles, dimanche, les Mercenaires ont de nouveau joué du hockey de rattrapage pour créer l’égalité, mais le Danplex s’est envolé avec une victoire in extremis de 5 à 4 pour prendre les devants 3 à 1 dans cette série. Comme la veille, le Danplex a pris les devants 3 à 1 dans ce match avant que les Mercenaires reviennent de l’arrière grâce aux filets de Joey Beaudoin en fin de deuxième et William Gendron au début du troisième tiers temps. Michaël Vallerand a redonné les devants au Danplex à 6:23 en troisième période avant que Jean-François Fecteau des Mercenaires crée l’égalité à 8:23. Michaël Vallerand est venu trancher le débat en tout de fin de match alors qu’il a inscrit le but vainqueur pour le Danplex avec dix secondes à faire au match.

Lotbinière sera du côté de Saint-Éphrem le samedi 11 mars à compter de 20 h 30 pour éviter l'élimination.