Cinq victoires consécutives : les Condors s’assurent d’une participation aux séries

L’équipe de basketball des Condors a remporté ses deux matchs durant la fin de semaine écoulée, portant à cinq sa série de victoires consécutives. Avec sept victoires et quatre défaites au cours de la saison, l’équipe s’est assurée d’une participation aux séries. Les équipes de volleyball n’ont pas été en mesure de se qualifier, quant à elles, pour le championnat de conférence de Division 2.

L’équipe de basketball des Condors a remporté une victoire face aux joueurs de Mérici, vendredi dernier, à Québec, par une marque de 68 à 32. Au cours de la partie, Samuel Tanguay et Simon Giguère ont mené l’offensive en inscrivant respectivement 17 et 16 points. Andy Genois a, pour sa part, fait preuve d’une grande efficacité pour récupérer les rebonds sous les paniers. Il est lui-même parvenu à inscrire un total de sept points. « C’est une belle victoire d’équipe. Nous sommes arrivés à Mérici avec une attitude de gagnants et nous avons travaillé fort », a commenté l’entraîneur de l’équipe Kevin Gagnon.

Le dimanche qui a suivi, les Condors l’ont emporté sur les joueurs de Matane par une marque de 68 à 56. Les Beaucerons ont débuté leur match sur les chapeaux de roues, en se bâtissant une priorité de 32 à 11 au premier quart. Maxime Loignon a été le pivot offensif de la partie, avec 19 points d’inscrits. Amani Malinda (15 points), Samuel Tanguay (15 point) et Simon Giguère (14 points), se sont aussi montrés très productifs. « Mes joueurs ont exécuté à la lettre ce qu’on avait prévu en défensive et ont laissé leur cœur sur le terrain », a mentionné l’entraîneur.

En cas de victoire à leur dernier match samedi prochain, les Condors termineraient la saison au 3e rang et obtiendraient ainsi un tableau avantageux en vue du tournoi éliminatoire.

Défaite des équipes féminine et masculine de volleyball

De son côté, l’équipe féminine de volleyball des Condors n’a pas été en mesure de se qualifier pour le championnat de conférence de Division 2. Les joueuses se sont inclinées en trois manches (25-11, 25-27, 10-15) devant Lévis-Lauzon, en demi-finale du tournoi de qualification. L’équipe masculine a aussi échoué dans sa tentative de qualification pour le championnat de conférence. L’entraîneur reconnaît de le manque d’expérience des siens les a rattrapés face à des équipes aguerries.