Une deuxième victoire en danse pour les Lynx de l'école Jésus-Marie

La troupe de danse des Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville a remporté la compétition RepreZent dans la catégorie Novice 13-15 ans qui a eu lieu le 4 mars dernier à Québec.

Les filles de Jésus-Marie ont obtenu une note de 87, ce qui leur a conféré la première place dans la catégorie Novice 13-15 ans classe ouverte style libre. Il s’agit d’une deuxième victoire en autant de semaines pour les Beauceronnes qui avaient remporté une compétition à Trois-Rivières.

Ayant remportés leurs deux compétitions à leur première saison, les Lynx terminent leur année avec une fiche parfaite en plus d’avoir participé au gala étudiant de l’école et au spectacle de Danza. L’entraîneuse, Valéry Loubier, se dit très fière de sa troupe et a déjà hâte à la saison prochaine.

Tous les élèves intéressés à faire partie de la troupe des Lynx édition 2017-2018 pourront participer aux auditions qui se tiendront en mai. Le responsable des services aux élèves et des sports, Michel Mercier, communiquera avec tous les élèves inscrits, incluant les nouveaux élèves, en avril prochain.