Les Jabs tenteront de se qualifier pour les championnats du monde de cheerleading

Durant cette fin de semaine, les 11 et 12 mars 2017, se tient le championnat provincial de cheerleading, à Shawinigan, au cours duquel toutes les équipes du Québec vont s'affronter dans différentes catégories. L'une des six équipes du Club civil Les Jabs, de Saint-Joseph-de-Beauce, court la chance d'y gagner une place pour les championnats du monde qui auront lieu à Orlando, en Floride.

Créé par Hugo Vachon il y a sept ans, le club de cheerleading de Saint-Joseph, Les Jabs, poursuit son ascension fulgurante en participant, samedi et dimanche, à une compétition dont l'enjeu sera l'obtention d'un laisser-passer pour le championnat du monde, organisé aux États-Unis. « En Beauce, on était vraiment en retard sur le reste du monde », confie l'entraîneur, plus motivé que jamais. « Ça fait trois ans qu'on espère aller chercher un laisser-passer pour les championnats du monde. C'est la première année qu'on a vraiment nos chances. » Selon lui, les 4h de pratique hebdomadaire auront permis à l'équipe de niveau confirmé du club de pouvoir enfin aspirer à entrer dans la cour des compétitions internationales.

Une équipe soudée de 24 athlètes très appliqués

Sur les 150 athlètes du club, 24 font partie de l'équipe la plus avancée, dont 21 filles et trois garçons, âgés de 14 à 25 ans. Entraînés par Jessica Lapointe et Hugo Vachon, ses membres n'ont pas chômé pour atteindre leur niveau d'aujourd'hui, en répétant avec assiduité la chorégraphie apprise au cours de l'année. Cette dernière comporte un volet « pyramides » très ambitieux, dans lequel des gens sont levés dans les airs avec des figures impressionnantes. Lui-même ancien athlète de cheerleading, Hugo Vachon n'as pas lésiné sur l'aspect technique de leur performance. Suite à son DEC en éducation physique, il a fondé le Club civil Les Jabs, il y a maintenant sept ans, sept années à l'issue desquelles le club n'a cessé de gravir les échelons. Une qualification pour les championnats du monde sera la nouvelle porte à franchir.