Le Cool FM s'incline à son premier match des séries éliminatoires

Le Cool FM s'est incliné 3 à 1 à Saint-Georges lors de la première rencontre de la série qui l'oppose à l'Assurancia de Thetford Mines.

Les locaux ont été les premiers à s'inscrire au pointage lorsque que François Fortier et Yannick Tifu se sont amenés à deux contre un. Tifu a été patient avec la rondelle avant de la remettre à Fortier de l'autre côté qui a complété le jeu. Kevin Cloutier a obtenu une aide sur le jeu.

Toutefois, Thetford Mines a répliqué rapidement. Un peu plus de deux minutes plus tard, Maxime Lecours a fait dévié la passe de Jean-Michel Daoust derrière Pierre-Olivier Pelletier, créant l'égalité 1 à 1.

Les visiteurs ont pris les devants pour la première fois en fin de deuxième période lors d'un désavantage numérique. Gabriel Lemieux a contourné le filet beauceron avant de repérer Jonathan Roy qui avait été laissé seul dans l'enclave. Celui-ci n'a eu qu'à envoyer le disque au fond de la cage.

Malgré 16 tirs en troisième période, soit le même nombre que lors des deux premières, le Cool FM n'a pu créer l'égalité. En fait, aucun gardien n'a cédé au cours du dernier engagement, le troisième but des Thetfordois ayant été inscrit dans un filet désert. C'est Sébastien Courcelles qui a concrétisé la victoire des siens alors qu'il restait un peu plus d'une minute de jeu au match.

Les deux rivaux s'affronteront de nouveau ce soir à Thetford Mines. La partie s'amorcera à compter de 20 h 30 au Centre Mario-Gosselin.