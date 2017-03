Victoire du Komutel : le Métal Labonté fait face à l'élimination

MISE À JOUR | Le Komutel de Saint-Georges concède la série au Métal Labonté de La Guadeloupe. Plus de détails à venir.

Le Komutel de Saint-Georges a pris les devants 3-2 dans la série qui l’oppose au Métal Labonté de La Guadeloupe en triomphant par la marque de 7 à 4 au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges.

Les Georgiens se sont inscrits à la marque dès la première minute de jeu par l’entremise d’Emmanuel Veilleux. Les visiteurs ont répliqué rapidement lorsque Miguel Goupil est parvenu à déjouer Bobby Poulin. Toutefois, Veilleux a marqué de nouveau avant la fin de l’engagement.

Bobby St-Pierre a doublé, puis triplé l’avance des locaux en marquant deux fois en deuxième période. Avant la fin de l’engagement, Francis Plante permet aux siens de rester dans le coup en réduisant l’écart à deux buts. C’était alors 4 à 2 après 40 minutes de jeu.

Le Métal Labonté a bien commencé la dernière période, créant même l’égalité dans les six premières minutes de jeu. Dominique Bolduc et Yannick Labonté ont ramené les deux équipes à la case départ. Cependant, le Komutel n’a pas dit son dernier mot et a riposté avec trois buts, soit ceux de Veilleux, qui a complété son tour du chapeau, de Jean-Philip Giguère et de Julien Veilleux.

Édouard Giguère a obtenu trois passes dans la victoire tandis que Vincent Boutin en a deux. Soulignons également les performances de Francis Plante qui a inscrit un but et deux aides, de Miguel Goupil, un but et une passe, ainsi que Dany Lacasse, deux aides.

Les deux formations s’affronteront de nouveau ce soir à l’aréna de La Guadeloupe à compter de 20 h. Le Métal Labonté fera face à l’élimination.