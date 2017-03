LLH : le TGC de Saint-Gédéon élimine East-Broughton et accède à la finale

Le TGC de Saint-Gédéon accède à la finale de la Ligue locale de hockey (LLH) en remportant la cinquième rencontre de leur série contre le Pub la Gargouille d’East-Broughton par la marque de 5-2 devant ses partisans.

Les locaux ont pris l’avance 3 à 0 en l’espace de trois minutes et vingt secondes par l’entremise de Vincent Bruneau, Vincent Cliche et Patrick Busque. Cliche a également obtenu des aides sur les deux autres filets des siens. Dave Lachance a assuré la riposte pour East-Broughton.

Les deux formations ont inscrit un but chacune en deuxième période; Patrick Hamel pour le TGC et Anthony Vachon pour le Pub la Gargouille. Mentionnons que Cliche a obtenu son quatrième point sur le but d’Hamel. C’était alors 4-2 après 30 minutes de jeu.

Un seul but a été marqué en troisième période. Il s’agit de l’œuvre de Patrick Busque, son deuxième de la partie.

Le TGC de Saint-Gédéon élimine donc le Pub la Gargouille et se mesurera au Métal Labonté de La Guadeloupe en finale.