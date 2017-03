Deuxième défaite en l'espace de 24 h pour le Cool FM

Le Cool FM subit une deuxième défaite en l'espace de 24 h contre l'Assurancia de Thetford Mines alors qu'il s'est incliné par la marque de 4 à 1 au Centre Mario-Gosselin.

Le début de la rencontre a donné droit à du jeu robuste alors que quatre combats ont éclaté en première période, dont deux dès les 11 premières secondes, le premier entre Nicolas Blanchard et Olivier Croteau, et l'autre entre Sylvain Dufresne et Tommy Veilleux. Quelques instants plus tard, Gabriel Lemieux s'est mesuré à Mario Boilard. Les deux capitaines, Éric Bertrand et Sébastien Courcelles, ont également laissé tomber les gants en fin d'engagement. Plusieurs pénalités de rudesse et d'inconduite ont été décernées de chaque côté. Au pointage, ce sont les locaux qui se sont inscrits les premiers par l'entremise de Matthew Medley, assisté de Pierre-Luc Émond et Nicolas Pard.

Le deuxième tiers a été à l'avantage de l'Assurancia qui a marqué à trois reprises alors que le Cool FM n'a pu déjouer Gabriel Girard. D'abord, Jonathan Roy a compté son second de la série, aidé de Gabriel Lemieux et Pierre-Luc Lessard. Jean-Michel Daoust en a rajouté moins de cinq minutes plus tard avec l'aide de Maxime Lecours. A la 13e minute, Olivier Croteau a porté la marque à 4-0 lors d'un jeu amorcé par Lemieux et Courcelles. Kéven Dupont a assuré la réplique des Beaucerons en troisième période, sur une passe de Patrick Lapostolle.

Le prochain match aura lieu le vendredi 17 mars au Centre sportif Lacroix-Dutil à compter de 20 h. Dès le lendemain, les deux équipes s'affronteront de nouveau, cette fois à Thetford Mines à partir de 19 h 30.