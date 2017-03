Le Komutel quitte la LLH

Le Komutel de Saint-Georges quitte la Ligue locale de hockey (LLH).

Le directeur général, Jean-Daniel Drouin, a pris sa décision après que la LLH ait donné raison au Métal Labonté de La Guadeloupe qui avait déposé un protêt sur la quatrième partie de la série opposant les deux formations. « Les gars jouent par plaisir et par passion. Le hockey se gagne sur la glace et non par un protêt », a-t-il déclaré.

Le Métal Labonté a contesté l’alignement du Komutel lors du match numéro quatre de la série, puisque, selon elle, l'un des joueurs n'était pas éligible à jouer en séries. L’équipe de Saint-Georges tient à remercier ses partisans de même que ses partenaires. « Vous avez tous cru en nous et c’est votre support qui nous a permis de performer comme nous l’avons fait au cours des trois dernières années », a mentionné l’équipe.

Via sa page Facebook, le Komutel remercie la LLH et les organisateurs. « Bonne chance aux deux équipes pour cette finale. »

Toutefois, le Komutel de Saint-Georges poursuivra ses activités. « Nous sommes en pourparlers avec d’autres ligues en vue de la saison prochaine », a-t-il conclu.

Au moment de la publication, nous n'avons pas été en mesure de communiquer avec la direction de la LLH.