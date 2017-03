Trois anciennes volleyeuses des Condors avec les Patriotes de l'UQTR

Trois anciennes des Condors du Cégep Beauce-Appalaches, Ilary Tanguay-Morin, Dominique Marcoux et Lisa-Marie Vachon, ont été retenues, à l’issue du camp d’entraînement, pour faire partie de l’équipe de volleyball de l’Université du Québec à Trois-Rivières.

Lisa-Marie Vachon avait d’abord été retranchée en raison du grand nombre de joueuses présentes au camp d’entraînement. L’entraîneuse avait choisi de garder trois passeuses et une seule libéro, le poste qu’occupe la jeune femme de Saint-Prosper. Elle a quand même continué de s’entraîner avec l’équipe et a décroché un poste devenu disponible à la suite du désistement d’une des joueuses choisies.

Ilary Tanguay-Morin et Dominique Marcoux étaient deux des meilleures attaquantes de l’équipe des Condors qui a remporté la médaille d’argent au championnat provincial de Division 2, le printemps dernier. Lisa-Marie Vachon occupait quant à elle la position de libéro. C’est entraîneuse adjointe des Condors, Audrey Pruneau, une ancienne de l’UQTR, qui les avaient mises en contact avec la formation de la Mauricie. Elles avaient obtenu leur invitation pour le camp d’entraînement après avoir participé à un camp d’évaluation.

Lisa-Marie Vachon étudie en sciences comptables et Ilary Tanguay-Morin en génie électrique. Dominique Marcoux suit une formation biomédicale dans le but d’accéder à des études en chiropratique.

Badminton universitaire

Alex Leclerc et Josianne Langlois se sont illustrées au premier tournoi de badminton universitaire de la saison au cours de la dernière fin de semaine. Josianne Langlois qui porte les couleurs du Rouge et Or de l’Université Laval a remporté son match de simple et ses deux matchs de double. Alex Leclerc, du Vert et Or de Sherbrooke, a quant à elle remporté trois victoires et subi une défaite en simple.

Toutes deux se sont partagé le titre d’athlète féminine de l’année du Cégep Beauce-Appalaches durant quatre ans, de 2012 à 2015. Chacune à leur tour, elles avaient remporté une médaille d’argent en simple au championnat provincial en plus de remporter, ensemble, une médaille d’or en double.