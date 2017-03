Deux Beaucerons au Championnat canadien de dynamophilie

Les athlètes de dynamophilie, Jean-Sébastien Rhéaume et Dave Roy participeront au Championnat canadien de cette discipline qui se déroule à Saguenay, du 13 au 18 mars.

Il s’agit de la première fois que la compétition nationale est présentée au nord de la Réserve faunique des Laurentides. Pour M. Roy, il s’agit également d’un premier Championnat national au Québec. « C’est certain que ça rajoute un peu de stress en tant que compétiteurs de performer dans notre province », mentionne-t-il.

Celui-ci évoluera dans la catégorie des 74 kg et moins dans la catégorie « open » (24 à 40 ans). Il tentera de soulever 205 kg à la flexion de jambes (squat), 135 kg au développé couché (bench press) et 260 kg au soulevé de terre (deadlift), pour un total de 600 kg.

Quant à M. Rhéaume, il s’est fixé comme objectif de soulever 570 kg, soit 207,5 à la flexion de jambes, 135 au développé couché et 230 au soulevé de terre. Mentionnons que ce dernier compétitionnera chez les 66 kg et moins dans la catégorie « Master 1 », soit les 40 ans et plus.

La compétition sera diffusée en direct sur le Web par des étudiants du Cégep de Jonquière. Le lien est disponible ici. M. Roy sera à l’œuvre jeudi soir à compter de 17 h 30 alors que M. Rhéaume sera en action le vendredi matin à partir de 8 h 30.

Rappelons que la dynamophilie est un sport divisé en trois épreuves comme mentionné plus précédemment. Pour chacune d’entre elles, l’athlète a trois essais. Le meilleur essai réussi sera conservé et additionné à celui des autres épreuves. Le classement se fera selon la charge totale soulevée. En cas d’égalité, le dynamophile le plus léger sera le vainqueur.