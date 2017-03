Les cadets de Sainte-Marie conservent leur titre pour une troisième année consécutive

Les tireurs de l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie ont conservé leur titre de meilleure équipe de tir de la Beauce lors de la compétition régionale de tir à air comprimé qui a eu lieu à Sainte-Justine le samedi 11 mars dernier.

L’équipe de tir à air comprimé de Sainte-Marie, composée d’une quinzaine de cadets, prend part tous les ans à cette compétition régionale demandant aux onze unités de la Beauce de se mesurer en tir en position debout et couchée. Dans la catégorie par équipe, les cadets de Sainte-Marie sont montés sur la première marche du podium. Antoine Bêty, Elliott Côté, Koralie Chabot, Kelly-Ann Maheu et Jean-Christophe Voyer ont remporté les honneurs en devançant l’équipe de Beauceville de 64 points, avec un score final de 2 156 contre 2 092.

Au niveau individuel junior (moins de 15 ans), Koralie Chabot a remporté la médaille d’or devant Luc-André Bilodeau et Gabriel Poulin, tous deux de Beauceville. Deux autres médailles ont été gagnées dans la catégorie ouverte grâce à Christophe Voyer et Antoine Bêty, respectivement récipiendaires des médailles d’or et de bronze. La médaille d’argent a été remportée, quant à elle, par Caroline Pouliot, de Sainte-Justine.

L’équipe championne de Sainte-Marie passera désormais à la ronde provinciale qui aura lieu les 8 et 9 avril prochains sur la base militaire de Valcartier. En plus de cette compétition, les cadets du Corps 2898 ont été sélectionnés parmi les trois meilleures équipes canadiennes par l’association de tir du Dominion du Canada. Ils participeront ainsi à une compétition mondiale ouverte aux différents pays du Commonwealth.

Le Corps de cadets 2898 Sainte-Marie cherche à développer la condition physique et les qualités de leadership des jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe, le tout sans coût pour les jeunes.