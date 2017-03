LHBBF : les Justiciers acculent les Éperviers au pied du mur

Les Justiciers de Saint-Joseph ont remporté deux victoires en fin de semaine pour acculer les Éperviers de Bellechasse au pied du mur.

À Saint-Joseph, vendredi, les Justiciers ont créé l’égalité dans leur série en vertu d’une victoire de 4 à 1 sur les Éperviers de Bellechasse devant 400 spectateurs. À mi-chemin en première, René-Dave Pelchat (8:07) et Antoine Fortin (9:36) ont inscrit chacun un but pour donner les devants 2 à 0 aux Joselois. Si Jeff Cantin des Éperviers a réduit la marge à un seul but en fin de première, Patrick Cyr en deuxième période et Dérick Fournier au troisième vingt ont ajouté les buts d’assurance pour les Justiciers.

À Saint-Charles, samedi, les Éperviers de Bellechasse ont baissé pavillon 4 à 3 en prolongation devant les Justiciers de Saint-Joseph. Avec une marque de 2 à 2 après 40 minutes de jeu, Denis Nadeau a donné les devants 3 à 2 aux Joselois à la huitième minute de jeu en troisième. Toutefois, avec quelque cinq minutes à faire en troisième, Vincent Bargoné des Éperviers a créé l’égalité pour forcer la prolongation. Yannick Roy des Justiciers a tranché à la 15e minute de la première période de prolongation pour donner la victoire aux Justiciers qui prennent ainsi les devants 3 à 2 dans la série.

Lotbinière vs Saint-Éphrem

À Saint-Éphrem, samedi, le Danplex a plié l’échine au compte de 5 à 2 devant les Mercenaires de Lotbinière. Bien que Saint-Éphrem ait pris les devants 1 à 0 en première période, les Mercenaires ont enfilé quatre buts sans réplique en deuxième pour mettre le match hors de portée. Guillaume Mercier a marqué deux buts en plus d’obtenir une mention d’aide dans ce match.

Avec cette victoire, les Mercenaires ont évité l’élimination. Saint-Éphrem mène maintenant la série 3 à 2.