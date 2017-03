Des changements pour la 55e édition du Tournoi des Vétérans de Saint-Prosper

La 55e édition du Tournoi provincial des Vétérans de Saint-Prosper avait lieu les 10, 11 et 12 mars derniers à l'Aréna de Saint-Prosper.

Cette année, un nouveau comité a été mis en place. Le comité d'administration du tournoi, qui avait été présent pendant 22 ans, a transféré le flambeau au comité Junior AA qui prendra la relève pour les années à venir.

Deux nouvelles classes ont également été ajoutées à la compétition pour permettre à plus de personnes de participer.

La classe « Ligue de bière » a été créée pour les gens qui jouent dans des ligues de garage ou pour le plaisir, et la classe « Anciens juniors » a été rajoutée en remplacement de la classe « Participation », pour permettre aux plus jeunes de jouer.

Les classes « Récréation » et « 50 ans » étaient cependant toujours en place.

Les équipes gagnantes de l'année 2017 sont les suivantes :

Classe « Récréation » : Les Ratoureux ( Les Ratoureux 2 - Joli-Coeur Lacasse 1)

Classe « 50 ans » : Frampton ( Frampton 2 - CDID 0)

Classe « Anciens juniors » : Gordon Bombay ( Gordon Bombay 4 - Bulls 2 )

Classe « Ligue de Bière » : Les Jokers ( Les Jokers 5 - Les Underdogs 0 )

Le 55e Vétéran de l'année a d'ailleurs été couronné lors de cette fin de semaine. Il s'agit de Dany Desjardins, qui s'est occupé bénévolement du Tournoi des Vétérans pendant 22 ans.

Rappelons que le Tournoi des Vétérans de Saint-Prosper s'adresse aux joueurs de 27 ans et plus. Organisme à but non lucratif, la volonté des conseils d’administration du tournoi est de redistribuer les profits à des organismes du milieu ou de collaborer à la mise en place d’infrastructures servant à la population.

La 56e édition du tournoi se déroulera du 9 au 11 mars 2018.