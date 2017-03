Activité de financement originale à l'École D'Youville-Lambert de Saint-Joseph

L'École D'Youville-Lambert de Saint-Joseph annoncait cet après-midi qu'elle organise une activité de financement pour sa cour d'école.

C'est d'une partie de balle rapide dont il s'agit. L'équipe d'élite Les 4 Chevaliers Toyota et l'équipe locale de Saint-Joseph, formée de plusieurs anciens élèves de l'école, s'affronteront le vendredi 9 juin prochain à 19 h 30. La partie aura lieu à l'OTJ de Saint-Joseph beau temps, mauvais temps.

Avec quatre joueurs sur le terrain, les Chevaliers affrontent des équipes de balle rapide complètes dans diverses régions du Québec à chaque année. Ils sont reconnus pour être invincibles dans leur domaine. L'été dernier, ils ont maintenu une fiche parfaite avec 29 victoires en autant de matchs.

Dépassement des coûts prévus

Au cours des dernières années, l'École D'Youville-Lambert a fait l'achat de mobilier urbain, de modules et de jeux divers pour sa cour d'école. Elle a égalemet installé un terrain de jeu en gazon synthétique. « La phase 3 de cette installation était d'asphalter le contour du terrain synthétique et des aires de jeux de basket-ball, ce qui a été fait l'été dernier », explique la présidente du conseil d'établissement de l'École D'Youville-Lambert, Nathalie Veillleux. « De tels travaux ont suscité des coûts importants et nous avons décidé de chercher du financement en organisant cette activité originale », ajoute-t-elle.

Le personnel de l'école primaire vise une assistance de 500 à 1 000 personnes. Leur objectif est d'amasser un total de 10 000 $.

Vente de billets

Les billets pour le match des 4 Chevaliers sont vendus au coût de 10 $ en prévente et 15 $ le jour de l'événement. Ils sont disponibles dès maintenant auprès des enseignants de l'École D'Youville-Lambert, ainsi que dans plusieurs commerces de la région, tels que le IGA et le Dépanneur David Lambert à Beauceville, ainsi que le IGA, le Dépanneur J-P Lessard et le salon Coiffure Fiji à Saint-Joseph. L'activité sera gratuite pour les 8 ans et moins.

Des objets promotionnels seront aussi vendus sur place lors de l'événement, dont des gourdes d'eau à l'effigie de l'école au coût de 7 $. Tous les profits serviront à rembourser le coût des travaux réalisés dans la cour d'école dans les dernières années.

Madame Nathalie Veilleux invite donc la population de la Beauce a participer à cette activité en grand nombre.

Rappelons que Les 4 Chevaliers Toyota est une équipe de balle rapide humoristique fondée par Claude Potvin il y a plus de 50 ans. Sa mission principale est d’offrir un spectacle familial drôle et divertissant, ainsi qu’une levée de fonds efficace pour les associations qui les invitent.