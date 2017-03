Près de 300 personnes au spectacle des 40 ans des Sarcelles de Saint-Éphrem

Près de 300 personnes ont assisté au spectacle de fin de saison soulignant les 40 ans du club de patinage artistique les Sarcelles de Saint-Éphrem.

L’événement a représenté beaucoup de travail pour les organisatrices qui ont reçu l’aide de parents bénévoles pour monter les décors. « On fait ça pour les enfants et parce qu’on aime ça. C’est leur récompense et la nôtre est de les voir patiner », ont-elles affirmé.

« Ça fait 40 ans que le Club existe, ça doit être mon 30e spectacle et chaque année, je garde un beau souvenir. Les enfants resteront marqués de ça, c’est gravé dans leur mémoire », a mentionné Isabelle Gosselin du Club les Sarcelles, manifestement contente du résultat.

L’entraineuse en chef, Elizabeth Giguère-Lemieux s’est occupée de monter toutes les chorégraphies de groupes, de même que certains solos. « Ça représente beaucoup de temps à l’extérieur, choisir les musiques, faire les chorégraphies. Après ça, il faut également les montrer aux patineuses », a-t-elle expliqué. En effet, l’entraînement sur la glace pour les numéros du spectacle a commencé immédiatement après les fêtes.

Pour la 40e édition, le Club a fait appel à un patineur de la scène nationale séniore, soit Olivier Bergeron. Le jeune homme de 19 ans a présenté deux numéros, dont le programme qu’il avait fait au Championnat canadien. Celui-ci a bien aimé son expérience à Saint-Éphrem. « Les gens sont super accueillants et les Sarcelles sont un beau Club. C’était bien le fun », a commenté le sportif après le spectacle.

Mentionnons également la présence de Molly Fortin, une ancienne patineuse du Club qui a remporté Secondaire en spectacle, qui s'est occupé de l'animation musicale.

En terminant, l’organisation de Culb de patinage artistique les Sarcelles a tenu a remercier tous ses partenaires qui lui ont permis d’organiser un tel événement.