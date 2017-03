Une première Coupe du Monde pour le planchiste Éliot Grondin

Le planchiste Éliot Grondin participera à une première Coupe du Monde en carrière qui aura lieu à Veysonnaz en Suisse lors de la fin de semaine du 24 au 26 mars prochains.

Le natif de Sainte-Marie pourra évaluer son niveau par rapport aux meilleurs athlètes de sa discipline. « Ce sera une bonne expérience pour moi. Je pourrai voir ce que j’ai besoin d’améliorer pour atteindre ce niveau », mentionne-t-il, ajoutant qu’il aimerait réussir les qualifications pour participer aux rondes à quatre.

Celui-ci a été invité à participer à cet événement international par Snowboard Canada, car une place s’est libérée. « Souvent, ce sont les membres de l’équipe nationale qui participent à la Coupe du Monde, mais quand une place se libère, elle [la Fédération] invite un planchiste du circuit nord-américain (NORAM) selon certains critères », explique-t-il.

Toutefois, Éliot devra assumer ses dépenses pour se rendre en Suisse avec son entraîneur, Nicolas Desmarais. Il estime les coûts à environ 4 000 $. Une campagne de sociofinancement a été lancée sur le site 1001causes.com afin de l’aider à payer ses frais.

D’ici là, il participera à trois courses du circuit de la Fédération internationale de ski (FIS) au Mont-Orignal, du 17 au 19 mars. Le sportif de 15 ans s’est fixé l’objectif de participer aux finales, et donc, de terminer parmi les quatre premiers. « C’est sûr que je veux bien faire parce que c’est la montagne sur laquelle je m’entraîne », affirme le Beauceron.

Les jeudi et vendredi 9 et 10 mars, ce dernier a participé à une épreuve du circuit NORAM du côté de Big White, en Colombie-Britannique. Après une troisième position à la course de jeudi, il a dû se contenter d’une 13e position le lendemain. Alors qu’il se trouvait en première position lors de sa vague de quarts de finale, un des compétiteurs derrière lui a accroché sa planche, ce qui l’a fait chuter. « C’est sûr que je suis déçu d’être tombé vendredi, mais je suis quand même content de ma troisième place la veille », conclut-il.