Début des mises en candidature pour le Gala de l'athlète 2017

La période de mises en candidatures pour l'édition 2017 du Gala de l'athlète est amorcée. Le Gala aura lieu mercredi le 24 mai prochain au Complexe Capitale Hélicoptère de Québec.

L'événement s'adresse aux athlètes de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale exclusivement.

Les mises en candidatures doivent être envoyées d'ici le vendredi 31 mars, minuit. Les performances sportives réalisées du 1er mars 2016 au 1er mars 2017 seront considérées.

À la suite de la réception de candidatures provenant de différents sports, le comité de sélection, constitué de dix personnes votantes reconnues pour leurs compétences en sport, retiendra cinq candidatures finalistes pour chacune des douze catégories.

Catégories

Sport individuel international

Partenaire / coéquipier international

Sport individuel national

Partenaire / coéquipier national

Entraîneur international

Entraîneur national

Athlète-étudiant

Découverte féminine

Découverte masculine

Officiel

Bénévole

Équipe

Le gagnant dans chacune des catégories sera celui ou celle qui aura réalisé les meilleurs accomplissements sportifs et qui aura conservé un statut de bon citoyen.

Les critères de sélections des candidats passent entre autres par l'accomplissement académique, la qualité de leurs performances, la contribution de l'athlète à titre d'ambassadeur de sa région, etc.

Critères d'admissibilité

Le lieu de résidence permanente des athlètes doit être dans la région de la Chaudière-Appalaches ou de Québec. Un athlète disposant d'une adresse temporaire dans l'une de ces régions, mais qui participe à un programme sportif établi dans l'une de celles-ci depuis les deux dernières années peut également soumettre sa candidature.

Rappelons que le Gala de l'athlète est un organisme à but non-lucratif qui vise à reconnaître le talent exceptionnel des athlètes et intervenants sportifs des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Sa soirée de reconnaissance est réalisée annuellement par une équipe de bénévoles.

Vous pouvez soumettre votre candidature en cliquant ici.