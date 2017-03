Volleyball : les Condors signent quatre victoires à Limoilou

L’équipe féminine de volleyball de Division 3 des Condors a été parfaite au cours de la dernière fin de semaine en remportant ses quatre matchs au tournoi présenté à Limoilou.

À leur dernier tournoi de la saison régulière, les volleyeuses des Condors n’ont cédé aucune manche face à Thetford Mines (25-21 et 25-16), St-Lawrence (25-11 et 25-20), Limoilou (25-10 et 25-16) et Mérici (25-23 et 25-20). Jessica Bureau a été étincelante en offensive et au service. La passeuse Rébecca Maheux a pour sa part bien distribué le ballon à ses coéquipières.

« Le tournoi que nous venons de disputer est une belle préparation pour le championnat de conférence, précise l’entraîneuse, Véronique Pouliot. Nous avons peaufiné des séquences de jeu qui nous causaient des problèmes lors des tournois précédents. C’est excellent pour notre confiance ».

Pour leur part, les Blabuzards ont été invaincus en quatre parties, signant deux victoires. Les Balbuzards ont remporté leurs matchs contre Thetford Mines (25-10 et 25-18) et St-Lawrence (25-21 et 25-6). Elles ont divisé les honneurs de leurs affrontements contre Limoilou (21-25 et 25-18) et Laflèche (25-15 et 15-25).

Les Balbuzards du Centre d’études collégiales de Lac-Mégantic terminent la saison au deuxième rang avec 25 points, quatre de moins que Trois-Rivières. Elles affronteront St-Lawrence au premier tour du championnat de la Conférence Nord-Est. Les Condors ont terminé troisièmes (22 points) et affronteront Laflèche.

Basketball

L’équipe de basketball des Condors est demeurée invaincue en deuxième moitié de saison en remportant une sixième partie de suite lors de son dernier match de la saison régulière, 85 à 75, face à Baie-Comeau.

Les Condors tiraient de l’arrière 36 à 35 à la mi-temps. Ils ont inscrit 50 points en deuxième demie. Maxime Loignon a été le Condor le plus productif avec 21 points. Félix-Antoine Beaulieu et Samuel Tanguay en ont inscrit 20 chacun. Andy Genois a également bien fait avec 18 points.

Ils terminent la saison au troisième rang et affronteront Garneau au premier tour du tournoi éliminatoire, le 25 mars à Limoilou.