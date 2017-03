L'Ascalon féminin Senior A sacrée championne de la saison de la LSQM

Avec un seul match à jouer au calendrier de la saison régulière de la ligue de soccer Québec Métropolitain (LSQM), la formation Senior féminine de l’Ascalon Saint-Georges est d’ores et déjà sacrée championne de saison.

Les victoires obtenues aux dépens de Saint-Lambert (1-0) et de Saint-Raymond (5-2) assurent à la formation géorgienne de conserver la première position au classement final.

L’entraîneur Luca Lo Celso est très satisfait des résultats obtenus par ses protégées et souligne les nombreux efforts et progrès réalisés durant l’hiver. « Les combinaisons de jeu collectif dirigées par nos joueuses d’expérience et l’incorporation réussie des jeunes recrues ont été les clés des succès de l’équipe pour cette saison », souligne-t-il.

Dès à présent, les Georgiennes se préparent pour le dernier droit de sa saison hivernale avec en point de mire les séries finales de la LSQM. L’Ascalon féminin y affrontera de nouveau la formation de Saint-Raymond, en demi-finale cette fois, pour tenter d’obtenir son billet d’accès à la finale des séries.

U12 masculin AA

L’équipe masculine de l’Ascalon U12 AA a terminé sa saison en prenant part au tournoi de Saint-Eustache les 11 et 12 mars. La formation a remporté son premier match contre le FC Boréal avant de s’incliner contre le Phénix de Québec. Le match nul contre Saint-Eustache a privé les Georgiens de participer à la finale le dimanche. Les entraîneurs Michel Garneau et Yanik Fectieau tiennent à féliciter leurs joueurs pour leur travail d’équipe et l’intensité de leur jeu tout au long de la saison hivernale.

Camps de l’Ascalon

Les camps d’entraînement en vue de former les équipes compétitives de l’Ascalon pour la saison à venir se sont amorcés le 13 mars.

Au niveau juvénile, ces camps servent d’évaluation pour les joueurs désirant intégrer les équipes compétitives, mais permettent également un suivi des progrès et du développement réalisés par les joueurs saison après saison. Plusieurs ateliers permettent d’y tester les aptitudes techniques au niveau individuel et collectif, l’endurance et le jeu d’équipe.

Le processus de formation des équipes séniores de l’Ascalon féminin et masculin se déroule également lors des camps Ascalon.

Programme des camps Ascalon :