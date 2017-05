Le Club d'haltérophilie Les Dragons de Saint-Georges se démarque à Lachute

Voir la galerie de photos

Le Club d'haltérophilie Les Dragons de Saint-Georges a participé au Tournoi provincial des Jeunes Louis-Cyr qui regroupait des athlètes de 24 clubs d'haltérophilie de 15 régions à travers la province le 6 mai dernier à Lachute.



Le Club d'haltérophilie de Saint-Georges a délégué trois leveurs de deux écoles de la région pour y participer, soit des élèves la Polyvalente de Saint-Georges et de la Polyvalente de Saint-Martin. polyvalente de Saint-Georges Billy Picard.



Chez les femmes, deux athlètes beauceronnes ont pris part au tournoi, soit Marie-Anne Tanguay de la Polyvalente Bélanger et Laurie Boivin de la Polyvalente de Saint-Georges. Chez les hommes, un athlète a représenté la Beauce, soit William Gosselin de la Polyvalente Bélanger.



Marie-Anne Tanguay a fait un total de 100 kg chez les 63 kg et a remporté une médaille d’argent. Laurie Boivin a fait un total de 75 kg chez les 58 kg et a remporté une médaille de bronze. William Gosselin a, quant à lui, fait un total de 88 kg chez les 85 kg et a remporté une médaille d'argent.



L'entraîneur de la Polyvalente de Saint-Georges, Billy Picard, tient à féliciter tous ses athlètes.