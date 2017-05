Plusieurs nouveautés pour le 7e Défi beauceron, dont les inscriptions sont ouvertes

La 7e édition du Défi beauceron sera de retour à Saint-Prosper le samedi 24 juin prochain avec cinq courses à pied qui bénéficieront de quelques nouveautés logistiques. L’événement, qui avait rassemblé 1 730 participants l’année dernière, est l’une des courses les plus populaires du Québec. Les organisateurs invitent à s’y inscrire le plus tôt possible.

Dans ses grandes lignes, le 7e Défi beauceron de Saint-Prosper se présentera comme ses éditions précédentes, proposant aux participants de s’inscrire à l’une des cinq courses programmées : la course Altrum (21,1 km), la course Subway (15 km), la course Les Pères Nature (10 km), la course Image de Mark (5 km) et la course Telus (2km), réservée aux enfants de moins de 12 ans. Cette dernière avait réuni 433 jeunes l’année passée.

Une équipe de 160 bénévoles pour accueillir les près de 1 500 coureurs attendus

Alors que la première édition de l’épreuve avait réuni 563 participants, le nombre record de 2 153 coureurs, atteint en 2015, illustre bien l’ampleur avec laquelle l’événement sportif s’est développé au fil des ans, nécessitant cette année une équipe de 160 bénévoles pour assurer la sécurité des sportifs ainsi que toute la logistique. « On veut que ce soit un événement sportif mais aussi convivial et festif », a déclaré mardi matin Francis Poulin à la conférence de presse qui s’est tenue à Saint-Prosper pour présenter l’édition 2017.

Les nouveautés de cette année, deux lapins, Moisson Beauce, des photos et un service de physiothérapie

Alors que les courses se dérouleront de manière conforme aux éditions précédentes, en réinstaurant notamment la présence de musiciens lors des derniers kilomètres pour agrémenter la fin du parcours, un nouveau stand de photographie sera installé à proximité du grand chapiteau, sur la 25e avenue, ainsi qu’un nouveau service de physiothérapie pour les coureurs. Ces derniers pourront toujours bénéficier des vestiaires et autres commodités traditionnelles.

Les trajets des parcours ne changeront pas non plus mais deux « lapins » seront présents aux 21 km, Réjean Paradis et Donald Tanguay. Ayant déjà chacun participé au marathon de Boston ils seront chargés de proposer une course avec un temps de référence pour les participants qui auront l’occasion de les suivre. Enfin, alors qu’une partie des bénéfices est reversée chaque année à une œuvre caritative de la région, le choix des organisateurs s’est porté cette fois-ci sur la banque alimentaire Moisson Beauce. Rappelons que l’an dernier, près de 5 000 $ avaient été distribués pour différentes causes.

Informations pratiques