Une victoire écrasante des Chiefs 61 à 0 pour leur premier match de la saison

Avec un score de 61 à 0 face aux Natifs de Québec le samedi 13 mai dernier, les Chiefs de Beauce ont amorcé leur saison avec grand fracas au parc de la cité étudiante de Saint-Georges. Évoluant dans la Ligue de football semi-professionnelle de Québec, ils ont illustré sans ambages leur volonté farouche de conserver leur titre en 2017.

Avec sept passes de touché, James Goulet a égalé sa marque personnelle pour le plus de touchés en un match. Avec des gains d’au moins 150 verges pour les Chiefs, l’attaque au sol de l’équipe s’est aussi révélée très efficace. Du côté de la défense, enfin, aucun point n’a été cédé aux Natifs et cinq interceptions ont même été effectuées par Dave Boucher, Philipe Provençal, Jean-Michel Simard et deux par Mathieu Quirion.

Résumé du match

Touché 1 : Passe de James Goulet à Carl Gagnon-Bisaillon

Touché 2 : Passe de touché de James Goulet à Alexandre Gaulin

Placement : Placement de Renaud Labrecque

Touché 3 : Passe de James Goulet à Francis Lapointe

Touché 4 : Passe de James Goulet à Carl Gagnon-Bisaillon

Mi-temps

Touché 5 : Course de Carl Gagnon-Bisaillon

Touché 6: Passe de James Goulet à Carl Gagnon-Bisaillon

Touché 7: Passe de James Goulet à Gabriel Goulet

Touché 8 : Passe de James Goulet à Francis Lapointe

« La bataille des revirements était un élément clé pour nous dans le plan de match. Le front défensif a su mettre une pression incessante sur le quart-arrière. Tout ça a résulté à un bon nombre d’interceptions », a commenté Charles Dutil, coordonnateur défensif.

Mentionnons que le prochain match des Chiefs aura lieu le 27 mai prochain à l’école secondaire Roger-Comtois de Québec, où ils affronteront les Montagnais du Saguenay-Lac-Saint-Jean.