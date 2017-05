Le parc des Sept-Chutes accueillera cet été un 2e tournoi de volleyball la Virée des Sables

Une deuxième édition de la Virée des Sables Kia sera présentée cet été au parc des Sept-Chutes de Saint-Georges au profit du club civil des Condors de Chaudière-Appalaches. Le tournoi de volleyball, qui se tiendra les 7, 8 et 9 juillet, ajoute un volet jeunesse à sa programmation de cette année.

« Nous souhaitons, avec le nouveau volet jeunesse, initier plus de jeunes à notre sport. Ceux qui évoluent déjà à l’intérieur auront l’occasion de développer leur jeu sur le sable. La 2e édition de la Virée des Sables Kia rejoindra maintenant toute la famille », a expliqué Jean-Philippe Maranda, président du club civil des Condors de Chaudière-Appalaches, en précisant que les volets entreprise (semi-compétitif et participatif) et 3 contre 3 (compétitif et semi-compétitif) étaient toujours en place. Les matchs se dérouleront sur six terrains. Chaque équipe disputera un minimum de trois ou quatre matchs préliminaires de deux manches de 21 points.

Un appui important pour les jeunes athlètes de la région

« Nous considérons qu’il est important d’appuyer les jeunes athlètes de notre région qui nous représentent si bien à l’échelle régionale et provinciale. La Virée des Sables est une activité de financement amusante qui incite les gens à pratiquer l’activité physique de façon compétitive ou participative. Le volet entreprise permet de resserrer les liens avec les collègues de travail », a déclaré Christian Duval, contrôleur chez Automobiles du Boulevard Kia de Notre-Dame-des-Pins, partenaire principal du tournoi. Quant à Robert Cloutier, directeur général de Canac, autre commanditaire de l’événement, il invite de nouveau les entreprises à participer en grand nombre, tout en soulignant le bel exemple fourni par un tel événement à travers la pratique d’activités physiques et familiales. C’est aussi sur ce volet qu’a voulu insister le directeur général de la pharmacie Brunet Plus Saint-Georges, Richard Poulin, en rappelant la devise du groupe « la santé, c’est tout ce qui compte ».

Un événement de financement important pour le club de volleyball des Condors

Ayant pour objectif le développement d’athlètes d’excellence dans la région, le club de volleyball des Condors de Chaudière-Appalaches s’est montré reconnaissant envers les organisateurs de l’événement, représentant pour eux une source importante de financement. « Chacune de nos équipes a un budget de fonctionnement d’environ 6 000 $. Avec huit équipes cette année, notre budget total d’opération frôle donc les 50 000 $. Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur Automobiles du Boulevard Kia, Canac de Saint-Georges et sur tous les participants de la Virée des Sables. Leur appui nous permet de compléter notre budget, dont la majeure partie provient des frais d’inscription des joueurs qu’assument leurs parents », a précisé le président du club Jean-Philippe Maranda. Rappelons que l’équipe masculine des 17 ans et moins des Condors a récemment eu le privilège d’affronter des adversaires de niveau canadien à Saskatoon, tandis que l’équipe féminine a, pour sa part, terminé au 2e rang du championnat provincial de division 2 qui s’est déroulé à Vaudreuil le mois dernier.

À qui sont ouvertes les différentes catégories ?

Les entreprises peuvent inscrire des équipes dans les catégories semi-compétitive et participative. La catégorie semi-compétitive est réservée aux joueurs des ligues récréatives B et C (aucun joueur collégial ou universitaire). Les matchs opposeront des équipes de quatre joueurs, avec deux filles sur le terrain en tout temps. Le coût de l’inscription est fixé à 225 $ par équipe (maximum de 6 joueurs).

La catégorie participative mettra aux prises des équipes de 6 joueurs (deux filles en tout temps sur le terrain). Cette catégorie, ouverte à quiconque désire avoir du plaisir à jouer, ne nécessite aucune habileté en volleyball puisque la réglementation sera assouplie pour faciliter les échanges. L’inscription est de 275 $ par équipe (maximum de 10 joueurs).

Concernant le volet 3 contre 3, la catégorie compétitive (classe féminine et masculine) est ouverte aux joueurs et joueuses évoluant dans les ligues sénior de calibre A et B+, collégiales et universitaires. La catégorie semi-compétitive (classe féminine et masculine) est réservée aux joueurs des ligues récréatives de calibre B et C, sans joueur collégial et universitaire. L’alignement maximal des équipes est de quatre joueurs ou joueuses par équipe. Le coût de l’inscription est fixé à 90 $.

Informations pratiques

Le volet jeunesse se déroulera le vendredi 7 juillet à compter de 12h. Les matchs opposeront des équipes masculines et féminines de deux joueurs dans les catégories 14 ans et moins, 16 ans et moins, et 18 ans et moins. Le coût des inscriptions est fixé à 20 $ par joueur.

Le samedi sera consacré quant à lui au volet entreprise, comprenant les catégories semi-compétitive (4 contre 4) et participative (6 contre 6). Les équipes compétitives et semi-compétitives (3 contre 3) entreront pour leur part en action dimanche seulement.

Des prix de présence, trophées et bourses, seront attribués à la fin du tournoi, où une cantine sera présente sur place tous les jours tandis qu’un thérapeute pourra s’occuper des courbatures des participants les samedi et dimanche. Un espace détente sera aussi disponible pour les participants grâce à Canac.

Les personnes désireuses de s’inscrire sont invitées à le faire par courriel en écrivant à Ophélie Veilleux à l’adresse ophe10@outlook.com ou en appelant au 581-372-2628. La date limite d’inscription est le 30 juin.