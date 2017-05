Près de 550 personnes ont relevé le Défi PSF à Beauceville, sous un temps idéal

La 7e édition du Défi PSF, lancée par l'équipe-école de la polyvalente Saint-François de Beauceville pour promouvoir la persévérance, le sens de l'effort et les saines habitudes de vie, s'est déroulée samedi matin sous un grand ciel bleu. Quatre courses ont été proposées aux 553 participants de cette année, sous la présidence d'honneur d'Adam Auclair, membre de l'équipe de football du Rouge et Or de l'Université Laval.

Le défi sportif a eu lieu dans la matinée sur l'avenue Lambert, à Beauceville, à quelques centaines de mètres d'un incendie ayant détruit une vieille maison inhabitée du quartier à l'angle de la 6e avenue et de la 124e rue. Fidèles à leur réputation, les organisateurs de la course sont parvenus, malgré la mobilisation des services de pompiers tôt ce matin, à donner le départ à l'heure prévue, un peu après 8h30.

Les participants avaient le choix entre quatre courses : un demi-marathon à 8h30 (21,1 km), une marche et course de 10 km à 9h, puis de 5 km à 9h15. Enfin, 198 enfants de moins de 12 ans ont pu participer à une course de 2 km, à laquelle ont été conviés des jeunes du Centre de réadaptation en déficience physique, dont la fierté de relever le défi pouvait se lire sur le visage au franchissement de la ligne d'arrivée.

À noter que les profits de la course seront reversés à la Fondation de la polyvalente Saint-François, dans le but de promouvoir les sports scolaires.

Résultats principaux

En tout, 553 personnes ont franchi la ligne d'arrivée. Pour les 21 km, ils étaient au nombre de 23 coureurs (8 femmes et 15 hommes). Ils étaient 77 participants pour le 10 km (38 femmes et 39 hommes) et 255 pour le 5 km (169 femmes et 86 hommes). Enfin, la course des enfants a attiré 198 athlètes en herbe (89 filles et 109 garçons).

Course Podium hommes Podium femmes Temps 21,1 km 1er Yannick Roy 2e Yanik Bisson-Lessard 3e Steve Favreau 1er 01:22:59.5 2e 01:23:54.4 3e 01:29:29.4 21,1 km 1er Isabelle Tanguay 2e Marie Jacques-Bilodeau 3e Karen Turcotte 1er 01:44:21.2 2e 01:54:50.2 3e 01:58:31.3 10 km 1er Justin Rodrigue 2e Francis Drouin 3e Jean-François Giguerre 1er 00:40:19.6 2e 00:40:40.8 3e 00:40:42.1 10 km 1er Marie-Ève Poulin 2e Isabelle Larrivée 3e Isabelle Roy 1er 00:45:06.8 2e 00:46:14.9 3e 00:47:39.7 5 km 1er Pradel-D'olympe Cave 2e Thewhitedevil Poulin 3e Cédric Patry 1er 00:18:18.9 2e 00:18:28.6 3e 00:19:18.9 5 km 1er Valérie Roy 2e Marie-Pier Lessard 3e Audrey Pomerleau 1er 00:21:32 2e 00:21:36 3e 00:22:58.7 2 km 1er Félix-Antoine Thibeault 2e Adam Roy 3e Alexis Couture Un seul podium pour cette catégorie 1er 00:07:59.5 2e 00:08:02.7 3e 00:08:07

Les résultats complets sont disponibles en cliquant sur le lien suivant. L'ensemble des photos du défi sportif seront publiées ultérieurement durant l'après-midi.