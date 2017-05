Raphaël Lessard remporte la pole position pour le championnat américain de courte piste

À bord de sa Toyota Camry, le champion automobile beauceron, Raphaël Lessard, a obtenu samedi, à Bristol dans le Tennessee, la première position lors des qualifications pour le championnat américain de courte piste « US Short Tracks Nationals » qui débutera ce dimanche après-midi.

En plus d’avoir obtenu la pole position lors des qualifications, Raphaël Lessard est aussi parvenu à terminer à la première place lors de la course préparatoire de 35 tours de son groupe, devenant ainsi le 1er Canadien à gagner sur la piste NASCAR de Bristol.

L’ordre de départ des huit voitures les plus rapides lors des qualifications sera déterminé par un tirage au sort, comme c’est occasionnellement le cas lors de certaines courses de « Super Late Model ». Il est possible de suivre la course en direct en cliquant sur le lien suivant. Elle sera reportée à lundi en cas de pluie.