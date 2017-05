Une 15e place malgré une pole position pour Raphaël Lessard

Le pilote joselois, Raphaël Lessard, est arrivé en 15e place lors de la course du Bristol Motor Speedway, malgré une pole position au terme de la course de qualification.

L’épreuve de 100 tours, qui devait s’amorcer vers 14 h, n’a commencé que vers 19 h en raison de la pluie. De plus, celle-ci a été divisée en deux, une de 51 tours qui peut être considérée comme officielle, et une de 49 tours.

Parti cinquième à la suite d’un tirage au sort parmi les huit premiers lors de la qualification, le Beauceron a connu quelques problèmes alors que sa voiture glissait souvent dans les virages. « Nous avions de mauvais pneus, alors la voiture n’allait pas bien du tout. Elle voulait toujours aller tout droit, et nous avons également eu des problèmes de moteur. Je n’ai pas été capable de me pointer dans les virages pour me battre, car les autres voitures étaient plus rapides que moi dans les lignes droites, » déclare le pilote.

Le pilote du programme de développement Toyota (TRD) n’a pas eu plus de chance dans la deuxième section de la course. Il a dû partir dernier puisque durant la pause entre les deux courses, son équipe a pris la décision de travailler sur la voiture, chose possible, mais coûteuse. En effet, les équipes faisant ce choix devaient partir en fin de peloton. Par contre, lors du tour de formation, certaines des équipes ayant fait ce choix ne se sont pas alignées pour le départ. Raphaël en a donc profité pour remonter de quelques places.

Lors de ce deuxième segment, il a réussi à remonter en 15e place, mais n’a pas su se battre avec les pilotes devant lui, car sa voiture ne tenait pas le coup. « J’ai remonté quelques voitures, mais j’ai stagné en 15e position, car ceux en avant de moi étaient trop rapides. Ce n’est que partie remise, c’est une mauvaise course, ça arrive », affirme le jeune pilote de 15 ans.

Si l’épreuve principale ne s’est pas déroulée comme prévu, c’est sa course de qualification qu’il retient : « Je suis content, car j’ai goûté à la victoire lorsque j’ai remporté la course de qualification samedi. C’est probablement ma plus grosse pole position à ce jour et je ne peux remercier l’équipe David Gilliland assez pour m’avoir donné une Toyota Camry capable d’une telle puissance. »

En effet, l’expérience sur le Bristol Motor Speedway est quelque chose d’unique en son genre, « La vitesse était extraordinaire, nous étions plus rapides que les NASCAR Monster Energy » conclut le pilote, avec des sentiments mitigés sur sa performance de la fin de semaine.

La prochaine course de Raphaël sera disputée sur le circuit ovale du Anderson Motor Speedway, de Williamston, Caroline du Sud, les 9 et 10 juin prochain pour une épreuve CARS/SSS combinée.