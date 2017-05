Cinq karatékas beaucerons se qualifient pour le Championnat du monde WKC

Il y aura cinq athlètes des Studios Unis de Saint-Georges qui participeront au Championnat du monde de la World Karate et Kickboxing Commission (WKC) qui aura lieu du 4 au 10 novembre à Orlando, en Floride.

Pour se qualifier, Vanessa Drouin, Jérôme Bernard, Nicolas Ménard ainsi qu’Alexy et Yohann Grondin devaient terminer parmi les quatre premiers lors d’une épreuve du Championnat canadien qui s’est déroulé du 19 au 21 mai et c’est ce qu’ils ont fait.

D’abord, Vanessa est arrivée en deuxième place en kata « softstyle », en kata coréen et en kata synchronisé avec Jérôme, en plus de finir troisième en kata armé créatif et quatrième en kata armé traditionnel.

Pour sa part, Jérôme a obtenu la deuxième position en kickboxing chez les moins de 70 kg, de même qu’en combat (-70 kg) et en kata synchronisé.

Alexy a obtenu son laissez-passer dans la catégorie combat -40 kg en terminant au pied du podium. Il fera également partie de l’équipe de réservistes en kata extrême et en kata armé.

Yohann a pour sa part conclu le Championnat canadien avec une 1uatrième place en kata extrême. De plus, il fera partie de l’équipe de réservistes en kata armé.

Finalement, Nicolas a obtenu deux médailles de bronze, soit en kata extrême et en kata armé.

Les cinq karatékas tiennent à remercier leurs parents, amis et membres de la famille, ainsi que leurs entraîneurs, « qui, de près ou de loin, ont contribué à notre succès en fin de semaine », conclut Vanessa Drouin.