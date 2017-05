Hockey : Bilan de la première saison des Lynx M13 et M15 au sein de la LHPS

Les équipes de hockey des Lynx M13 et M15 de l'École Jésus-Marie de Beauceville dressent le bilan de leur première saison au sein de la Ligue de Hockey Préparatoire Scolaire (LHPS).

L’équipe de Raymond Delarosbil, les Lynx M13, a connu une saison « au-delà des attentes ». Malgré leur 9e position au classement général, les Lynx M13 ont réussi à vaincre les meilleures équipes telles que celles de l'Ancienne Lorette, de Jean de Lamennais ainsi que le Collège Clarétain, champions de la ligue.

Les dirigeants de l’Académie DG sont fiers d’avoir atteint la finale consolation à leur première saison, ce qui laisse présage à de beaux moments pour les saisons futures.

Lynx M13

Le Tournoi de Kingston en Ontario en décembre (défaite en demi-finale) en décembre et ceux de Granby (défaite quart de finale) et Vaudreuil à la fin avril. Fait à noter qu’un de nos joueurs s’est vu remettre une bourse d’études de 500$ à Granby.

Aux dires des dirigeants : lorsque nous mettons sur pied une équipe d’expansion, plusieurs facteurs nous mènent à des hauts et des bas lors d’une longue saison de hockey et malgré une baisse de régime en janvier, les LYNX ont repris la confiance nécessaire pour revenir aux habitudes de travail démontrées en début d’année.

Faits saillants

Quelques faits saillants à noter pour nos Lynx M13 : Nykolas Mendez-Roy a terminé 4e au rang des marqueurs avec une récolte de 55 pts et il a participé au match d’étoiles de la ligue dans la catégorie M13. Mathis Bouchard, gardien de but, avec une moyenne d’efficacité de ,906 a participé également au match des étoiles de la ligue dans la catégorie M13. Quant à Antoine Guay Tanguay, il s’est mérité le prix Mathieu Darche, remis à l’étudiant athlète de la ligue et il a été sélectionné au sein de la structure d’excellence de la LHPS.

Tous les joueurs ont eu la chance de visiter les installations de l’Université du Maine qui évolue en division 1 à la NCAA.

Lynx M15

La première pour les Lynx M15 fut à la hauteur des attentes de l’entraîneur-chef, Steve Gosselin.

« Lors d’une expansion on vise le milieu de peloton ou une moyenne de ,500 », disait Steve Gosselin, et c’est ce qui est arrivé. Les Lynx jouaient dans la section la plus forte de la ligue avec les équipes de Mont Joli, RDL, Séminaire St Joseph et École du Mont-St Anne tous terminé dans le top 10 de la ligue et Lévis terminait dernier de la section.

À leur première saison les Lynx atteignent les quarts de final en série ce qui est très satisfaisant. De plus, l’équipe de Steve Gosselin terminent demi-finaliste à Kingston et finaliste à Vaudreuil dans les tournois qu’ils ont participé.

Faits saillants

L'étudiant-athlète, Christopher Soo Robitaille a mérité le prix Mathieu Darche. Felix-Antoine Gosselin a représenté les Lynx au match des étoiles de la ligue au sein du M15 majeur.

Tous les joueurs M15 majeur ont aussi eu la chance de visiter les installations de l’Université du Maine qui évolue en division 1 à la NCAA.

Steve Gosselin a été choisi entraineur en chef de l’équipe 2002 de la Structure d’excellence LHPS.

L’Académie de Hockey DG travaille très fort présentement à la préparation de la prochaine saison pour les équipes M12, M13, M15 et M17.

L’école Jésus-Marie de Beauceville est très fière de cette première saison et elle remercie tous les acteurs qui ont contribué au succès de cette première année de nos Lynx hockeyeurs M13 et M15 majeur au sein de la LHPS.