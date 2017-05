Le club Vachon Subaru Beauce se démarque à Gatineau pour sa 1ère compétition

Des athlètes du club cycliste Vachon Subaru Beauce se sont rendus à Gatineau durant la fin de semaine pour participer, les 21 et 22 mai, à la première grosse compétition de l’année pour le club, le Grand prix cycliste de Gatineau, 1ère tranche de la Coupe Québec. Plusieurs coureurs s’y sont démarqués.

Ils étaient, en tout, cinq coureurs du club beauceron à participer à la compétition : Cédrick Grégoire dans la catégorie atome, Evelyne Lacasse et Emy-Rose Dion dans la catégorie peewee, Matis Poulin dans la catégorie minimes et Patricia Davidson dans celle des cadets. « Malgré la variation entre le temps frais, la pluie, les orages et le soleil, les jeunes se sont bien défendus lors des multiples épreuves telles que la course sur route pour tous le dimanche, les jeux d’habileté avec nos peewee le lundi matin, les sprints pour minime et cadet, ainsi que le criterium pour tous en après-midi », a déclaré l’entraîneur Jimmy Rancourt.

Des athlètes se sont démarqués durant l’épreuve

Evelyne Lacasse s’est surpassée durant la compétition en remportant la 1ère place au cumulatif. Elle avait terminé 2e à la course sur route, 1ère aux jeux d’habileté et 2e au critérium, malgré une chute et un déraillement de chaîne. De son côté, Matis Poulin s’est démarqué au « challenge » sprint avec une 5e place sur environ cinquante coureurs. Patricia Davidson a terminé pour sa part à la 9e place à la course sur route et aux sprints, s’est classée 5e au critérium et a fini 7e au classement cumulatif. Quant à Emy-Rose Dion, elle a terminé 12e à la course sur route, 5e aux jeux d’habileté et 10e au critérium, pour une 11e position au cumulatif.

Le prochain rendez-vous se déroulera à Laval les 17 et 18 juin, pour la 2e tranche de la Coupe Québec.