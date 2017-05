Deux Beaucerons se démarquent au Gala de l'athlète 2017

Le Gala de l'athlète 2017, soirée de reconnaissance sportive, s'est déroulé mercredi le 24 mai dernier au Complexe Capitale Hélicoptère à Québec. Deux athlètes beaucerons se sont démarqués lors de cette soirée.

L'athlète mariverain en surf des neiges Eliot Grondin a remporté le titre de la Découverte de l'année, alors que l'athlète mariverain en hockey sur glace Thomas Chabot a remporté le titre de Partenaire/coéquipier national.

Soulignons la nomination de la beauceronne Andrée-Anne Côté en nage synchronisée dans la même catégorie que le hockeyeur Thomas Chabot.

Rappelons que le Gala de l'athlète est un organisme à but non-lucratif qui vise à reconnaître le talent exceptionnel des athlètes et intervenants sportifs des régions de la Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale. Sa soirée de reconnaissance est réalisée annuellement par une équipe de bénévoles.