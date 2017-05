Le 8e défi cycliste des gens d’affaires en soutien au Tour de Beauce se tiendra le 9 juin

À environ deux semaines du lancement de la 8e édition du Défi Tour de Beauce, présenté cette année par IMS et Bernier Beaudry, la présidente de la Corporation du Grand Prix cycliste de Beauce, Catherine Leblanc, a lancé ce jeudi une invitation à la communauté des affaires de la région, invitée à participer à cette randonnée bénéfice qui se tiendra le vendredi 9 juin.

Se voulant une activité de réseautage et une manière originale de donner un coup de pouce au 32e Tour de Beauce qui s’élancera la semaine d’après, ce défi cycliste ouvert aux gens d’affaires proposera deux parcours aux participants : « la Sportive », un aller-retour de 45 km entre Saint-Georges et Saint-Martin, ou « la Randonnée », un parcours de 22,5 km accessible à tous, correspondant juste au retour vers Saint-Georges.

Tous les participants recevront un maillot cycliste et seront soutenus par un encadrement professionnel. La location de vélos est aussi disponible pour ceux qui le souhaitent. Tous les coureurs seront réunis à Saint-Martin sur la terrasse de l’entreprise Altrum pour une pause avant d’effectuer le chemin du retour vers Saint-Georges, où un cocktail dinatoire VIP sera servi. Chacun des participants recevra aussi une invitation valide pour deux personnes pour assister à l’une ou l’autre des étapes du Tour de Beauce qui aura lieu du 14 au 18 juin.

« Le Tour de Beauce est un événement unique au Québec, qui assure une grande visibilité à notre région et qui mérite qu’on le soutienne pour l’aider à perdurer. J’invite toute la communauté d’affaires à se joindre à moi dans cette cause du Défi Tour de Beauce le 9 juin prochain. C’est une chance unique de participer à une activité de réseautage des plus profitables, qui met l’accent sur l’adoption de saines habitudes de vie », a déclaré Sylvain Frigon, conseiller en solutions d’affaires chez IMS. Il relèvera lui-même le défi pour une 6e fois.

Il est possible de s’inscrire en ligne sur le site defitourdebeauce.com ou d’appeler au 418-227-5894.