Les Lynx de l’école Jésus-Marie recevront les joueurs étoiles de la LHPS

Les Lynx de l’école Jésus-Marie de Beauceville recevront les étoiles de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) durant le mois de décembre 2017, pour une grande rencontre qui amènera les meilleurs joueurs à s’affronter dans un match de haut niveau.

« Depuis quelques années, les recruteurs et dépisteurs des niveaux juniors, collégial, universitaire et prepschool américain prennent le temps d’épier les joueurs M16, M17 et M18. C’est une excellente occasion pour ces joueurs de montrer leur plein potentiel », a déclaré Michel Mercier, responsable des services aux élèves et aux sports.

D’autres informations seront dévoilées à la rentrée. En attendant, les Lynx de Jésus-Marie ont tenu à remercier les dirigeants de la LHPS de croire en leur organisation, fière d’accueillir cet événement et de faire vivre un beau moment aux jeunes des catégories M12 à M18.

L’activité devrait se tenir les 15, 16 et 17 décembre 2017 à l’aréna de Beauceville.