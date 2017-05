Plus de 850 personnes assistent au Super gala de boxe Dooly's

Plus de 850 personnes ont assisté à la quatrième édition du Super gala de boxe Dooly’s samedi soir à l’aréna de Saint-Côme.

Pour le coorganisateur de l’événement, Éric Gosselin, tout s’est très bien déroulé. « Tout s’est très bien passé. Même si nous présentions 15 combats, la soirée s’est terminée aux alentours de 23 h 30, ce qui est raisonnable. Somme toute, nous sommes très satisfaits du résultat », mentionne-t-il.

Pour le propriétaire des Studios santé gym, les cinq derniers duels se sont démarqués du lot. « Les quatre ou cinq derniers combats ont tous été solides. J’ai beaucoup apprécié la finale des gants de bronze [Anthoni Grenier contre Nick Forand]. Nicolas Roy et Christian Robitaille ont offert une performance haute en intensité, ce qui leur a d’ailleurs valu le combat de la soirée. Quant à la finale, tout le monde savait qu’il ne fallait pas détourner le regard du ring, au risque de manquer la fin du combat », affirme-t-il.

Ce dernier estime également qu’Hubert Poulin n’a pas à rougir de sa prestation malgré la défaite. « Terrey Osias a 49 combats d’enregistrer à la Fédération québécoise de boxe olympique, mais on a su qu’il avait en fait plus de 80 combats d’expérience et qui fera le saut au niveau professionnel en juin prochain. Ça demeure que c’était lui qu’on devait opposer à Hubert. Au niveau où il est rendu, il doit affronter des adversaires de ce calibre pour progresser. Malgré tout, il a bien paru. L’affrontement aurait pu aller d’un côté comme de l’autre avec la force de frappe qu’il possède », juge M. Gosselin.

Celui-ci est également revenu sur la performance des boxeurs du Club SSG. « C’étaient de grandes commandes pour nos boxeurs et ils ont très bien relevé le défi. Certains ont affronté des combattants que nous n’aurions pas acceptés en temps normal, mais tenions à les faire combattre sur une scène locale. Tout le monde a accepté de gros défis, ce n’était pas facile pour eux. Même s’il y a eu des défaites, ce fut de bons combats. Je suis très content de leurs performances », ajoute M. Gosselin.

Quelques imprévus ont occasionné des changements de dernière minute à la carte. Ainsi, Simon « The Butcher » Boucher a affronté l’ancien champion canadien, Carl Poirier d’Energybox plutôt que Lwiss Santana en raison d’une blessure à ce dernier. « C’est quelque chose qui fréquemment, explique M. Gosselin. Nous nous sommes entendus avec Carl Poirier jeudi soir, ce qui a permis à Simon d’affronter un boxeur avec beaucoup d’expérience devant ses partisans. »

Pour connaître les résultats des 15 combats et pour voir quelques séquences des moments forts de la soirée, cliquez ici.

Par ailleurs, une collecte de fonds au profit de Leucan a également eu lieu au cours de l'événement. Karol-Ann Guay et Émilie Genesse ont recueilli les dons des spectateurs, ce qui leur a permis de remettre environ 436 $ à l'organisme.