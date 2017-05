La saison de soccer compétitif est commencée pour l'Ascalon

L'Ascalon de Saint-Georges aligne 18 formations pour la saison de soccer compétitif qui s'est amorcée dernièrement.

Les formations U13 à Senior évoluent dans la Ligue de soccer Québec métropolitain (LSQM). L'Ascalon masculin AA tentera de défendre son titre de champion de la LSQM tandis que le Senior féminin AA en sera à une année de reconstruction, l'équipe comptant sur de nombreuses recrues.

L'équipe masculine Senior A division 2 a commencé la saison en force en signant deux victoires à ses deux premiers matchs. Elle a d'abord vaincu les Titans de Saint-Étienne par la marque de 4-2, puis les Premières seigneuries 2 à 1. Alexandre Tran-Khan a mené l'attaque beauceronne en marquant à trois reprises, Philippe Gagnon, Samuel Leclerc et Antoine Masse ont été les autres marqueurs.

Au niveau masculin Senior AA division 1, les Beaucerons ont fait match nul contre le Kodiak Charlesbourg 1 à 1, grâce à un but de Guillaume Fortier.

Pour sa part, l'équipe féminine AA s'est inclinée lors de ses deux parties contre l'Olympique CRSA (6-0) et le Kommando de Thetford Mines (2-1). Laurence Breton a été l'unique buteuse.

Les filles de la formation Senior A n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires, remportant la victoire contre le Mistral Laurentien (6-0) et contre les Rapides de Chaudière ouest (8-1). Valérie Plamondon a connu un match sensationnel, inscrivant six buts contre les Rapides, en ajoutant deux autres contre le Mistral. Anne-Marie Poulin, Isabelle Poulin et Ophélie Génier ont toutes marqué à deux reprises.

Ce fut plus difficile pour l'équipe masculine U16 AA. Celle-ci a perdu sa première joute 4 à 1 alors qu'elle se mesurait aux Caravelles de Sainte-Foy, puis elle a signé un verdict nul de 2 à 2 contre le Phénix des Rivières.

Les représentantes de l'Ascalon au niveau U15 A ont blanchi leurs adversaires des Premières seigneuries par la marque de 4 à 0.

L'Ascalon U14 A masculin a quant à lui remporté son premier match 4 à 0 contre Lac-Beaucport avant de s'incliner 3 à 0 contre Baie-Saint-Paul. Dans cette même catégorie d'âge, la formation féminine a vaincu l'Olympique CRSA 2 à 0.

Finalement, la formation féminine U13 s'est inclinée 5 à 2 face au Royal de Beauport.

Les autres équipes de l'Ascalon, soit de U9 à U12, tant masculines que féminines, évoluent dans la Ligue de développement de l'Association régionale de soccer de Québec. Cette dernière étant axée sur le développement des aptitudes de jeu, les résultats des parties ne sont pas communiqués. De plus, il n'y a pas de classement ni de compilation des statistiques.

Par ailleurs, mentionnons que la Première ligue de soccer du Québec présente une rencontre entre le Dynamo de Québec et l'AS de Blainville à Saint-Georges, sur le terrain synthétique, le samedi 3 juin à compter de 18 h. Les équipes de réserve de ces deux formations joueront également un match au même endroit à 20 h 30.