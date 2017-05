Un frère et une sœur de Sainte-Marie sur le podium en tir olympique

À l’issue de la compétition de tir Challenge Québec, organisée à Granby en fin de semaine, Tommy et Kelly-Ann Maheu, frère et sœur de Sainte-Marie, sont tous les deux montés sur les 2e et 3e marches du podium. Les deux athlètes s’entraînent au sein de l’équipe de tir du Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie.

Kelly-Ann, 15 ans, a terminé au 2e rang de la catégorie « carabine à air comprimé femme junior » tandis que son frère, Tommy, âgé de 13 ans, a remporté la médaille de bronze dans la catégorie « pistolet à air comprimé homme junior ». Les deux s’entraînent dans l’équipe des cadets 2898 de Sainte-Marie, à la fois pour les compétitions du programme et pour celles de la Fédération québécoise de tir. À noter que Kelly-Ann avait aussi remporté la compétition nationale de tir à la carabine à air comprimé de l’Association de tir Dominion du Canada au début du mois de mai.

Au cours de la compétition, qui a eu lieu à Granby la fin de semaine passée, deux autres tireurs de la région sont montés sur le podium dans les catégories « carabine à air comprimé homme junior » et « pistolet à air comprimé homme junior ». Antoine Bêty a décroché la médaille d’argent dans la première et Elliott Côté dans la seconde. Les deux sont aussi originaires de Sainte-Marie.

« Ça promet pour le championnat national du mois d’août prochain en Ontario. C’est une belle réussite qui couronne les efforts soutenus réalisés cette année », a déclaré Guillaume Paré, leur entraîneur. Rappelons que le Corps de cadets 2898 de Sainte-Marie cherche à développer gratuitement la condition physique et les qualités de leadership chez les jeunes de 12 à 18 ans par le biais de défis et d’activités de groupe.