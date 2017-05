Les recrues se démarquent au camp printanier des Condors

Quelques recrues se sont démarquées lors du camp printanier des Condors du Cégep Beauce-Appalaches qui a eu lieu au cours de la dernière fin de semaine.

« Notre équipe sera encore jeune cette année. Nous serons plus compétitifs, surtout en défensive. Notre ligne défensive est plus lourde et expérimentée. Nous avons beaucoup de profondeur chez les secondeurs de ligne. L’année dernière, nous tirions trop souvent de l’arrière, ce qui nous obligeait à nous éloigner de notre plan de match pour tenter de combler les déficits », mentionne l’entraîneur-chef, Guillaume Blouin.

Christian Côté, qui évolue au poste de quart-arrière, secondera Jérémy Desmeules, qui en sera à une deuxième saison au poste de quart partant. « Il a le physique parfait pour sa position. Il a un bon bras et de bonnes jambes. C’est un diamant brut que nous nous chargerons de polir », écrit-il, à propos de Côté.

Les joueurs de ligne offensive, Christopher Fortin et Samuel Faucher, respectivement des Patriotes de Bélanger et de l'Embâcle de Sainte-Marie, tenteront tous deux de se tailler un poste au sein de la formation partante. « Les recruteurs des six universités du Québec et de l'Université d'Ottawa qui étaient au camp les ont déjà remarqués. Ils devraient devenir les pivots de notre ligne offensive pour quelques années. Les recruteurs ont aussi observé de près le finissant Jérémy Cameron qui épaulera les deux jeunes sur la ligne offensive », ajoute-t-il.

Le demi défensif Alec Cliche (Patriotes de Roger-Comtois) est une autre recrue qui a impressionné. Il pourrait, lui aussi, faire sa place au sein de l’alignement partant.

Les quarts des Condors pourront compter sur Nathan Bolbuc, Arthur Labrecque, William Dallaire et Cédric Vaillancourt, un quatuor de receveurs expérimentés. Un autre vétéran, le porteur de ballon Félix-Antoine Beaulieu, les accompagnera dans le champ arrière. Vincent Houle, qui a raté sa première saison collégiale en raison d’une bl,essure a bien fait lors du camp et bataillera pour un poste de partant.

Autre bonne nouvelle dans le camp beauceron, très peu de joueurs en seront à leur dernière saiso. La très grande majorité d’entre eux seront de retour en 2018.

Camp d’entraînement et calendrier

Le camp d’entraînement des Condors débutera le 12 aoû. L’équipe ouvrira sa saison à domicile le 2 septembre en accueillant les Diablos de Trois-Rivières. Les trois autres rendez-vous locaux sont prévus les 16 septembre contre John-Abbott, 7 octobre contre Édouard-Montpetit et 21 octobre contre Thetford Mines.

Les Condors rendront visite à Sherbrooke le 9 septembre, Valleyfiled le 23 septembre, Lionel-Groulx le 14 octobre et Outaouais le 28 octobre.

Chaque équipe bénéficiera d’une fin de semaine de congé en raison du nombre impair d’équipes en Division 2 cette année. Celui des Beaucerons est prévu pour le 30 septembre.