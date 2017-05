Près de 115 cyclistes d’une vingtaine de pays prendront part au Tour de Beauce le 14 juin

Le coup d’envoi de la 32e édition du Tour de Beauce sera donné à Saint-Georges le mercredi 14 juin prochain. Pendant cinq jours, les coureurs de 16 équipes s’élanceront à travers la Chaudière-Appalaches, l’Estrie et la Ville de Québec pour se disputer les honneurs sur une distance totale de 643 km.

La plus ancienne course par étapes pour hommes élites en Amérique du Nord sera de retour du 14 au 18 juin pour une 32e édition qui mènera les coureurs de Saint-Georges à Lac-Mégantic, en passant par un critérium dans la ville de Québec. En tout, 16 équipes seront présentes cette année, quatre équipes canadiennes, huit américaines et quatre équipes d'autres pays, dont la France, absente depuis plusieurs années du défi sportif. Environ 115 cyclistes effectueront les 643 km d'un parcours essentiellement similaire à celui de l'année dernière, permettant de mettre en valeur les paysages de la région.

« Les majestueuses routes de la Beauce et des régions limitrophes sont aujourd'hui reconnues mondialement par la communauté cycliste, et ce, grâce au Tour de Beauce », a déclaré Francis Rancourt, directeur général de la course. « L'accueil que nous recevons annuellement dans les différentes municipalités est remarquable et permet une vitrine touristique exceptionnelle pour les régions visitées », a-t-il ajouté. Près de 200 bénévoles de différentes localités participeront ainsi au bon déroulement de l'épreuve à travers ses cinq étapes.

Cinq étapes du 14 au 18 juin, avec un départ et une arrivée prévus à Saint-Georges

- Étape 1 : le mercredi 14 juin, 185 km entre Saint-Georges et Saint-Odilon

- Étape 2 : le jeudi 15 juin, 169 km de la ville de Lac-Mégantic jusqu'au Mont-Mégantic

- Étape 3a : le vendredi 16 juin, contre-la-montre de 19,4 km à Saint-Jean-de-la-Lande

- Étape 3b : le vendredi 16 juin, 77 km entre Saint-Georges et Saint-Martin

- Étape 4 : le samedi 17 juin, critérium de 70 km dans la Ville de Québec

- Étape 5 : le dimanche 18 juin, circuit urbain de 122,4 km à Saint-Georges

Pour obtenir plus de détails sur les différentes étapes du tour, il est possible de cliquer sur le lien suivant.