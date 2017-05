Deux bannières et 12 médailles pour Saint-Gédéon au Championnat régional d’athlétisme primaire

Le championnat régional d’athlétisme primaire 2017 du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) s'est déroulé le samedi 27 mai dernier au Collège des Compagnons à Québec. L'école primaire de Saint-Gédéon, de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, y était représentée par 25 élèves.

La troupe de l’entraîneur Nicolas Pomerleau a, cette année encore, excellé avec un total de 12 médailles, un record de compétition, ainsi que deux bannières de championnat. L’école a amassé six titres en quatre ans, soit le quart des prix attribués pour les équipes.

« Je suis extrêmement fier de chacun de mes 25 athlètes qui y ont mis des efforts et du temps », mentionne l'éducateur physique et entraîneur d’athlétisme à l'école primaire de Saint-Gédéon, Nicolas Pomerleau. « Ils ont fait la différence avec leur acharnement à l’entraînement et beaucoup de cœur en compétition, ce qui leur a permis d’aller chercher 12 médailles lors du championnat d’athlétisme. Nos jeunes ont démontré qu’ils font partie de l’élite de la grande région de Québec-Chaudière-Appalaches », renchérit-il.

Résultats des différentes catégories

Dans la catégorie quatrième année féminin, trois médailles d’or ont été remportées par Maude Tanguay (javelot), Alyson Gagné (lancer du poids) et Koralie Lachance (saut en hauteur). Marie-Pier Jolin (javelot) et Angélique Lachance (lancer du poids) ont, quant à elles, mis la main sur l’argent.

Au niveau cinquième année féminin et sixième année masculin, Béatrice Lamontagne (lancer du javelot) et Antoine Soucy (lancer du poids) ont remporté l’or.

Les filles de la sixième année y sont finalement allées d’une domination sur les équipes adverses. Kayla Giroux a terminé la journée avec l’argent au lancer du poids, tandis qu'Anne-Marie Bégin a obtenu l’or au lancer du javelot.

Sur le plan collectif, l’équipe de cinquième année formée de Maude Tanguay, Emy Nadeau et Alyson Gagné, ainsi que celle de sixième année composée de Kayla Giroux, Anne-Marie Bégin et Lorie Tanguay, ont chacune ramené une bannière à l’école.

Lorie Tanguay

L'athlète de sixième année, Lorie Tanguay, fut la vedette féminine de la compétition. C'est la quatrième année consécutive qu'elle obtient trois médailles lors de ce championnat.

Elle a terminé le championnat régional d'athlétisme primaire, édition 2017, avec des médailles d’or dans trois disciplines, soit le 50 mètres, le lancer du poids et le saut en hauteur. Son saut de 1,45 m lui a d'ailleurs permis d'établir un nouveau record pour la compétition régionale.

Lorie Tanguay quittera donc le niveau primaire avec un total de 12 médailles, dont neuf d'or et trois d'argent, trois bannières de championnat d’équipe et cinq records de compétition.